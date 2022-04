Un sentencia reconoce el derecho al cobro de dietas de los trabajadores del sector del vino

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Córdoba ha ganado una demanda contra una empresa del sector vitivinícola sobre el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la percepción de dietas devengadas desde el 31 de diciembre de 2019 a tenor del artículo 30,1,2 del Convenio Colectivo. De esta forma, el Juzgado de lo Social Número 5 de Córdoba ha fallado a favor del sindicato sobre un asunto que afecta a más de 500 empleados de este sector en la provincia, según ha informado el sindicato.

Concretamente, el fallo recoge que “cuando un trabajador se desplace a realizar faenas en los lugares fuera del centro de trabajo habitual devengará la dieta que corresponda”, condenando a la empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración en lo sucesivo y “a abonar las dietas devengadas por los trabajadores que se hayan desplazado fuera del centro del trabajo desde el 31 de diciembre de 2019 por los importes fijados en el Convenio actualmente vigente”.

Además, esta sentencia da la razón a UGT FICA también en que “la empresa no puede exigir justificante de gastos a ningún trabajador porque no ha acreditado que exista pacto individual o colectivo al respecto y, del mismo modo, no existiendo dichos pactos ningún trabajador puede exigir un importe superior de dietas al fijado en el Convenio”.

El secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, celebra la noticia, ya que supone una “mejora notable en las retribuciones de más de medio millar de trabajadores y trabajadoras del sector ya que, aunque el convenio lo recoge, hay empresas (como la denunciada en este procedimiento) que hacen una interpretación interesada y errónea del articulado, y esta sentencia viene a dejar claro el reconocimiento de este derecho”.

Asimismo, Téllez apunta que, “ahora que se ha celebrado la Cata del Vino, que ha contado con un gran número de asistentes, y llegan las fiestas del mes de mayo, no podemos olvidar que para que toda la ciudadanía disfrute hay cientos de trabajadores del sector de Industria vinícola, licorera y alcoholera que han sacrificado mucho en la pandemia y para los que UGT FICA va a defender mejoras salariales y sociales en la negociación de un convenio colectivo provincial que ha comenzado esta misma semana con la conformación de la Mesa”.