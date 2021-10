Salud ofrecerá la vacuna Covid a quien detecte sin tenerla aún al acudir a un centro de salud u hospital

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ofrecerá la vacuna de la Covid19 a aquellas personas que acudan por cualquier motivo a ser atendidos en un centro de salud u hospital andaluz y aún no hayan sido vacunados contra esta enfermedad.

Así lo han confirmado fuentes de la Consejería a este periódico, que señalan que a estas personas se le "ofrecerá la vacunación nuevamente", abriendo así la posibilidad de incorporar a más personas a la población andaluza ya inmunizada contra la Covid.

Se trata de sumar una acción más en la estrategia de Salud de llegar al máximo de población posible con la vacuna contra el coronavirus, una vez concluida la administración masiva de las dosis por grupos de edad y habiendo llegado ya con la pauta completa al 90,5% de la población andaluza en edad de vacunarse.

En la actualidad, la campaña de vacunación contra la Covid para recibir la primera dosis se lleva a cabo en unidades móviles en espacios de concurrencia de personas en grandes ciudades, mientras que se mantiene en los centros de salud de municipios más pequeños. Cualquier persona mayor de 12 años puede acudir sin cita previa a administrarse la primera dosis y también la segunda en función de la fecha prevista para su inoculación.

Ahora, junto a ello, la Consejería de Salud confirma que, cuando se detecte a un paciente en un centro de salud o en el hospital que no ha recibido la vacuna de la Covid19, se tratará de que se sume a la población inmunizada, ofreciéndole la posibilidad de vacunarse.

9,5% de andaluces mayores de 12 años, sin vacunar

Con los últimos datos de la campaña de vacunación en la mano -difundidos por la Consejería de Salud y Familias este miércoles-, aún hay un 9,5% de personas mayores de 12 años en Andalucía que no han sido vacunadas contra la Covid. A ese grupo es al que se pretende llegar, por diversas vías, y ahora también cuando se detecte que acuden al médico o al hospital.

Mientras, se espera que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) dé el visto bueno a la vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años. Acaba de empezar a evaluar resultados en este grupo de población y se espera que en dos meses ofrezca los resultados, que se espera pasen por dar luz verde a la vacunación de estos menores. Con ello, se abarcará a gran parte de la población que aún no está vacunada porque no hay autorización para ello y que se encuentra en el 20,4% de los andaluces que aún no tienen la inmunización ante el coronavirus, por el 79,6% del conjunto de la población que sí está vacunada con la pauta completa.