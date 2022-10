Riesgo extremo de incendio en Córdoba a mediados de octubre

Aunque el calendario está ya en las hojas de mediados de octubre y es otoño, el mapa de riesgo de incendio vuelve a estar coloreado de rojo para alertar del riesgo extremo de incendio en la provincia de Córdoba. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que gran parte del mapa cordobés esté en el máximo nivel de riesgo de fuego el martes 18 de octubre, debido a las altas temperaturas que se esperan y a la sequedad del terreno, entre otras cuestiones.

El visor de predicción de riesgo de incendio de la Aemet -consultado por este periódico-, muestra cómo esa jornada, la mayoría de la provincia de Córdoba esté en el nivel extremo, estando el resto en niveles muy alto y alto, y apenas una zona al este estará en riesgo moderado o bajo., como muestra la imagen a continuación.

El martes 18 de octubre será la peor jornada para el riesgo de incendio, si bien en los días anteriores también habrá niveles altos. Así, el lunes 17 el norte de la provincia de Córdoba estará en riesgo extremo, muy alto y alto, mientras que el resto tendrá nivel moderado o bajo.

El domingo 16 de octubre, el norte también tendrá riesgo alto con puntos en riesgo muy alto, mientras que el resto de la provincia cordobesa estará en riesgo moderado o bajo. El riesgo bajo será el predominante en la jornada del sábado para casi toda la provincia, a excepción de algunos puntos en el centro y norte de la provincia, con riesgo moderado

El nivel de riesgo meteorológico diario de incendios forestales de esta herramienta se calcula a partir de los datos recogidos por las estaciones meteorológicas de Aemet y de un modelo numérico de predicción del tiempo. El sistema tiene en cuenta variables como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas.

La Aemet, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó este pasado verano un nuevo servicio en línea, a través de su portal web, para mejorar la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España.

La principal novedad de esta herramienta es la ampliación de dos a siete días de la predicción de los niveles de riesgo de incendios forestales en España. Además, entre las nuevas medidas implementadas destaca la mejora de la experiencia de usuario, ya que el nuevo visor permite acceder a distintos niveles de información georreferenciada y descargarla, según informaba en una nota.

