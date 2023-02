Reclaman la limpieza de árboles caídos y maleza en el sendero del Bejarano

El grupo de trabajo de Fuentes y Cauces Fluviales de la Plataforma A Desalambrar ha registrado una solicitud de limpieza de árboles caídos en los senderos y nuevos análisis de agua en los entornos de los arroyos del Molino y Bejarano, declarado como Reserva Natural Fluvial para su protección en la Sierra de Córdoba.

A finales de enero, esta plataforma constató “la lamentable situación de los arroyos del Molino y del Bejarano por la falta de limpieza, así como la caída de árboles que impiden el paso por el sendero histórico que discurre junto a ambos arroyos y que suele ser muy transitado”. Distintas imágenes mostraban árboles enteros desgajados y ramas caídas en la desembocadura del arroyo Bejarano y arroyo del Molino en los Baños de Popea.

Por eso, trasladan ahora su petición a las administraciones, enviada este 31 de enero a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Córdoba, para que “se proceda a limpiar y eliminar de los senderos los árboles caídos”.

Desde la Plataforma A Desalambrar se ha constatado que los troncos y ramcas caídos “impiden el tránsito de personas por los caminos que discurren junto a ambos arroyos y, por otro lado, pudieran constituir un peligro por la creación de retenes de agua o desvíos del cauce” de los mismos.

Asimismo, reclaman que se realice nueva analítica de las aguas de ambos arroyos y se dé traslado de los resultados a la propia Plataforma, así como a las diferentes implicadas. Hay que recordar que, a raíz de una petición de A Desalambrar en 2019, se realizaron análisis de las aguas del Bejarano, que arrojaron resultados de contaminación con aguas residuales.

Finalmente, este colectivo que vela por los senderos públicos y el entorno natural de Córdoba, solicita a las administraciones públicas a las que se dirigen que “implementen todas las medidas necesarias para el cuidado del cauce de estos arroyos, así como de los caminos que junto a los mismos discurren”.

