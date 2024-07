El precio de la vivienda en Córdoba sube un 6,33% en el primer semestre

La vivienda de segunda mano en la provincia de Córdoba tuvo un precio medio de 1.080 euros por metro cuadrado en junio de 2024, lo que supone un incremento del 6,33% del precio en el primer semestre de este año. Además, interanualmente, la subida asciende al 7,54% con respecto a junio de 2023.

Así se desprende del informe semestral de precios de venta de pisos.com, que indica también que la subida en Córdoba capital fue menor que la media de la provincia. En la capital, el precio medio de la vivienda usada se ha colocado en 1.595 euros el metro cuadrado en junio, con una subida en el primer semestre del año del 6,01%, igual que la subida con respecto a hace un año.

Mientras, la vivienda de segunda mano Andalucía en junio de 2024 tuvo un precio medio de 1.777 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró un ascenso frente al mes de diciembre de 2023 del 6,98%. Interanualmente, se produjo una subida del 12,41%. Mensualmente, creció un 1,18 %, y trimestralmente, un 2,81%.

Andalucía fue la octava autonomía más cara del país, por detrás de Baleares (4.392 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en junio el precio medio fue de 2.305 euros por metro cuadrado. Esta cifra supuso una subida semestral del 6,71%. Respecto al segundo trimestre, el ascenso fue del 3,30%. Interanualmente, el repunte registrado fue del 12,06%. El ascenso mensual fue del 1,60%.

Semestralmente, todas las provincias andaluzas subieron. Almería (11,46%) fue la segunda provincia española que más subió. Interanualmente, todas crecieron también. Cádiz (14,83%) fue la quinta en el listado nacional de ascensos. En cuestión de precios, la provincia andaluza más cara fue Málaga (3.139 €/m²), que se situó como la quinta de España. La segunda más barata del país fue Jaén (711 €/m²).

Almería (14,17%) fue la capital española que más subió frente a diciembre de 2023, sin ajustes en este periodo. Tampoco hubo recortes en la variación frente al pasado año, con Málaga (19,35%) como la tercera capital que más creció a nivel nacional. En el apartado de precios, Málaga (3.521 €/m²) marcó el sexto precio más asequible de España. Por su parte, Jaén (1.149 €/m²) fue la menos costosa a nivel nacional.

Respecto a los municipios andaluces, La Línea de la Concepción (18,60%), en Cádiz, fue la segunda en el ranking de los mayores ascensos regionales semestrales. La séptima mayor caída semestral del país la protagonizó Baza (-14,71%), en Granada. En cuanto a la variación interanual, Albox (36,88%), en Almería, fue la séptima localidad que más creció del país, mientras que Baza (-18,02%) fue el municipio que más se devaluó de Andalucía. El octavo municipio más caro de España en junio de 2024 fue Benahavís (5.491 €/m²), en Málaga. Por su parte, el séptimo más barato de España fue Peñarroya-Pueblonuevo (354 €/m²), en Córdoba.

