Pepín Carrillo, de recorrer las calles por Carnaval a pregonero a favor de la planta de Oncología Infantil del Reina Sofía

La historia de Pepín Carrillo -José Carillo Jiménez- con el Carnaval nace mucho antes que el Concurso. Y de la mano de Pepe Camacho, El Calaveras. En aquellos años -antes de los 80- no había certamen, pero los carnavaleros se movían por la ciudad y por sus fiestas locales para llevar sus coplas de calle a calle. Luego llegó la “institucionalización” del Carnaval con la creación del Concurso, mundo en el que Carrillo se adentró de lleno. Este sábado, el carnavalero volverá a pisar las tablas del Gran Teatro para pregonar la fiesta y conseguir la mayor recaudación posible para la planta de Oncología Infantil del Hospital Reina Sofía.

Micrófono de Oro en 2019, Carrillo participó en el primer Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en 1983. Como autor y director se estrenó en 1984, cuando escribió para la comparsa de El Calaveras: ‘De sol a sol’ se llamó. Fue ya en 1985 cuando creó su propia agrupación, dentro de la misma modalidad y que tuvo por nombre ‘Albero’. De aquellos años a la actualidad, el veterano carnavalero apenas faltó -físicamente pero no artísticamente- en unos cuantos certámenes. Vivía fuera de España en esa época.

Ha sido autor, tanto de letra como de música y director de incontables agrupaciones, ya fueran propias o no. Entre ellas se encuentran las comparsas ‘Los duendes’, ‘Los dueños de la calle’ o ‘Cabalgata’ y chirigotas como ‘Vuelva usted mañana’, de Antonio Torrico y con la que llegó a las semifinales del Falla gaditano en 2000. Más recientemente ha sido parte importante de la comparsa de Javi Lonene, que el año pasado dio el salto a Cádiz -con 'La pasarela'-, y la chirigota de Los Mayas. Los premios que tiene en su lista también son innumerables pero pregonar la fiesta tal vez sea uno de los más significativos.

Aún con la resaca de la final del Concurso, asegura que la calidad de las chirigotas y las comparsas “ha sido enorme”, mientras destaca la presencia de las agrupaciones infantiles y las femeninas, y la profesionalización de los autores y los músicos más jóvenes. Si hubiera que ponerle algún pero al Concurso, la ausencia de coros -“una modalidad muy difícil para reunir a tantas personas” y una mayor presencia de cuartetos, otra de las agrupaciones más difíciles según Carrillo.

El pregón del que se podrá disfrutar este sábado estará articulado en tres partes. En la primera, el carnavalero recordará su paso por la fiesta, unos años marcados por el trabajo continuo y que en este 2023 se ha reducido considerablemente para poder atajar la majestuosidad que supone realizar un pregón de estas características. Además, Carrillo ha sido el autor de la letra y la música de la comparsa 'Los herederos' (semifinalista), dirigida por su hijo, Alejandro Carrillo.

En la segunda parte del pregón disertará sobre la importancia de investigar en el cáncer infantil, enfermedad que le ha tocado de cerca y por ello ha decidido donar todo lo recaudado a la planta de Oncología Infantil del Reina Sofía. En la gala, representantes y trabajadores de este servicio del hospital recogerán un cheque simbólico que aglutina el presupuesto que la Asociación Carnavales de Córdoba otorga al pregonero para su organización así como lo recaudado con la venta de hasta 7.000 pulseras en la que han colaborado, por ejemplo, los Bomberos de Córdoba. La cifra podría elevarse a unos 14.000 o 15.000 euros.

A esa cantidad habrá que donar lo que se recaude con otras dos vías más que se han creado. Por un lado, la fila 0 habilitada, que estará abierta hasta que finalice el pregón. Quien quiera colaborar con esta causa puede hacerlo ingresando la cantidad que desee en el número de cuenta ES40 0237 0152 8091 5699 7254 con el concepto Pregón solidario. Y, por otro lado, el día del pregón, el Gran Teatro pondrá un stand para vender el libro La historia del Carnaval de Córdoba, que acaba de publicarse.

La última parte del pregón estará dedicada a promover el Carnaval en la calle. Para este espectáculo, Carrillo contará con hasta 120 personas de distintos grupos como la chirigota de Fae y Marco, la chirigota de la Koski, la infantil 'Los Minions' y la juvenil 'Granja escuela', así como los cuarteteros Pepe Martínez y Antonio Cobos Comisario. Y Carrillo avisa: “Habrá hasta gente del Córdoba Club de Fútbol”.

