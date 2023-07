El paro bajó en Córdoba en junio y marca la cifra más baja en 15 años

La provincia de Córdoba ha cerrado el mes de junio con una nueva bajada, aunque leve, de la cifra de paro, con lo que sigue situada en niveles que no se veían en los últimos 15 años.

Según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo, la provincia de Córdoba cerró el mes de junio con 61.686 personas en demanda de un puesto de trabajo. Son 460 demandantes de empleo menos que en el mes de mayo y es la cifra más baja desde que estalló la crisis del ladrillo en 2008. En septiembre de ese año, en Córdoba había 61.267 desempleados. Antes de la crisis, la cifra de parados en la provincia de Córdoba siempre estuvo rondando entre las 49.000 y las 51.000 personas, una cifra aún difícil de alcanzar.

En Andalucía, el paro bajó en junio en 8.780 personas, con lo que la cifra de personas sin empleo se sitúa en 698.539, según los datos del Ministerio de Trabajo. El desempleo bajó en todas las provincias andaluzas salvo en Huelva.

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 50.268 personas en junio en relación al mes anterior (-1,8%) impulsado, sobre todo, por el sector servicios, que concentró casi el 84% de la caída del desempleo.

De este modo, al finalizar junio, el número total de parados bajó por primera vez en 15 años de los 2,7 millones de desempleados. En concreto, el primer semestre del año terminó con 2.688.842 personas en paro, su menor cifra desde septiembre de 2008, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El Departamento que dirige Yolanda Díaz ha destacado que el descenso de junio fue de carácter “generalizado”, pues afectó prácticamente a todos los sectores económicos, a todas las franjas de edad y a ambos sexos.

Además, el Ministerio ha subrayado que, con junio, se acumulan ya 14 meses consecutivos en los que el desempleo se encuentra por debajo de la barrera de los tres millones de parados.

La bajada del paro en junio de este año, la cuarta consecutiva tras la de marzo, abril y mayo, es superior a la caída experimentada en junio de 2022, cuando el desempleo se redujo en 42.409 personas. No supera, en cambio, el fuerte descenso de junio de 2021, cuando la vuelta a la normalidad tras la pandemia llevó a una caída del paro de 166.911 personas, el mayor retroceso mensual registrado nunca.

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en junio en 26 ocasiones y ha subido en dos: en 2008, por la crisis financiera, cuando repuntó en 36.849 personas, y en 2020, por el Covid, cuando subió en 5.107 desempleados.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en el sexto mes de 2023 en 11.257 personas.

En el último año el desempleo acumula un descenso de 191.740 parados, lo que supone un 6,6% menos, con un retroceso del paro femenino de 99.498 mujeres (-5,7%) y una caída del desempleo masculino de 92.242 varones (-8,3%).

Trabajo ha resaltado además que desde junio de 2020, hace tres años, más de un millón de personas han abandonado las listas del desempleo (-1.174.041 parados), lo que supone un descenso del 30,4%, “una situación que se ha producido pese a la incertidumbre económica generada por la guerra en suelo europeo”.

El paro bajó en junio en todos los sectores económicos, salvo en la agricultura, donde subió en 220 personas (+0,2%).

El mayor retroceso se lo anotaron los servicios que, animados por la llegada de la temporada turística, perdieron en junio 42.133 desempleados (-2,1%). Le siguen la industria, donde disminuyó en 4.888 personas (-2,2%); la construcción, con 1.688 parados menos (-0,8%), y el colectivo sin empleo anterior, con 1.779 desempleados menos (-0,7%).

El paro bajó en junio en ambos sexos, aunque más entre las mujeres. En concreto, el desempleo femenino se redujo en 30.710 mujeres (-1,8%), frente a un descenso del paro masculino de 19.558 varones (-1,8%).

Así, al finalizar junio, el total de mujeres desempleadas se situó en 1.624.317 paradas, su menor nivel desde 2008, mientras que el número de hombres en paro totalizó 1.064.525 desempleados.

Por edades, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó un 1,9% en junio, con 3.552 parados menos que a cierre de mayo, mientras que el paro de las personas con 25 años y más disminuyó en 46.716 desempleados (-1,8%).

Trabajo ha destacado que con el descenso de junio, el total de menores de 25 años en paro marca un mínimo histórico de 184.491 desempleados, cifra que representa casi la mitad de la existente en febrero de 2021.

El paro registrado bajó en junio en todas las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía (-8.760 desempleados), Cataluña (-6.359 parados) y Galicia (-5.410 desempleados).

En términos porcentuales, sin embargo, las bajadas más intensas se las anotaron Asturias (-4,6%) y Cantabria (-4,3%), mientras que las menos pronunciadas correspondieron a Madrid (-0,8%) y Andalucía (-1,2%).

En cuanto a las provincias, el paro retrocedió en junio en todas ellas menos en Huelva, donde aumentó en 1.291 desempleados. Los mayores descensos del paro se dieron en Barcelona (-4.103 desempleados), Cádiz (-4.094) y Málaga (-3.487).

El paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 8.556 desempleados respecto al mes anterior (-2,4%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 345.785, lo que supone 17.156 parados menos que un año antes (-4,7%).

En junio se registraron 1.492.803 contratos, un 15,6% menos que en el mismo mes de 2022. De todos ellos, 631.810 fueron contratos indefinidos, cifra un 19,4% inferior a la de junio de 2022.

En total, el 42,32% de los contratos realizados en junio fueron indefinidos, porcentaje casi dos puntos inferior al registrado en mayo, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,25%.

Del total de contratos indefinidos suscritos en junio, 242.351 han sido a tiempo completo, un 22,5% menos que en igual mes del año pasado; 251.967 eran contratos fijos-discontinuos (-13,9%) y 137.492 eran contratos indefinidos a tiempo parcial (-22,8%).

De todos los contratos suscritos en junio, 860.993 fueron contratos temporales, un 12,6% menos que en igual mes de 2022.

En los seis primeros meses del año, se han firmado algo más de 3,42 millones de contratos fijos, un 4,4% más que en igual periodo de 2022, y 4,23 millones de contratos temporales, un 32,6% menos.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en mayo (último dato disponible) la cifra de 1.734,3 millones de euros, un 9% más que en igual mes de 2022.

Las prestaciones abonadas desde enero de este año incorporan la subida de la base reguladora hasta el 60% a partir del séptimo mes, frente al porcentaje del 50% que se venía aplicando desde 2012 para el cálculo de la prestación.

Como consecuencia de ello, la cuantía media bruta de la prestación contributiva por desempleo aumentó en mayo un 7,4%, hasta los 954,7 euros mensuales.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.064,2 euros en el mes de mayo, lo que supone 90,7 euros más que en igual mes de 2022 (+9,3%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar el quinto mes del año en 1.668.948 personas, un 0,4% menos que en mayo de 2022, alcanzando la tasa de cobertura el 64,93%, frente al 60,65% de un año antes.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este martes las cifras de desempleo de junio y la estadística de prestaciones de mayo.

