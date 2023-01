La lluvia de este domingo deja acumulados de hasta más de 15 litros en Córdoba

El frente previsto para la noche de este sábado, y la madrugada y mañana del domingo ha llegado algo más activo de lo previsto y ha dejado acumulados de lluvia en la provincia de Córdoba superiores a los 15 litros.

Las precipitaciones han sido más intensas al oeste de la provincia. En Fuente Palmera, por ejemplo, a las 12:00 del mediodía se habían superado los 16 litros, según los datos reportados por la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el municipio. Mientras, en el observatorio principal en el Aeropuerto de Córdoba la lluvia dejaba acumulados cercanos a los nueve litros.

En la red del SAIH de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) destacan los 16 litros de la Derivación del Retortillo. En San Rafael de Navallana y en Valchillón se rozaban los 14 litros, según los datos provisionales reportados por este servicio.

En esta ocasión, las precipitaciones se han centrado principalmente en el Valle del Guadalquivir, con lluvias mucho más escasas en la zona de sierra.

