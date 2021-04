Escritores y vecinos se unen en San Agustín para celebrar un particular Día del Libro de barrio

Los vecinos del barrio de San Agustín de Córdoba no han querido que la fecha del 23 de abril, Día del Libro, pasara sin celebrar y fomentar la lectura, pese a que este año de nuevo no se celebrado la Feria del Libro debido a la pandemia de la Covid19. Por eso, utilizando el espacio al aire de la Plaza de San Agustín, los vecinos del barrio, la editorial Utopía y una docena de autores se han sumado en una iniciativa para celebrar una particular jornada por los libros y la literatura.

"Pretendemos reivindicar la importancia que la lectura ha tenido y tiene como pilar fundamental para el bienestar de la sociedad en estos tiempos en que tan necesario ha sido", explicaban los promotores de la idea. Dicho y hecho. La plaza principal del barrio ha acogido un maratón de lectura continuada -a imagen y semejanza que la que se hace cada año con El Quijote-, pero esta vez del libro Un año en el sur, de Antonio Colinas, inspirado en Córdoba.

En paralelo, la editorial Utopía ha regalado libros entre los vecinos y una docena de autores se han acercado para participar, tanto en la lectura continuada del libro de Colinas, como para compartir con los vecinos y lectores sus reflexiones sobre los libros, la literatura y la lectura.

"Queremos llenar el mundo de libros", explicaba a Cordópolis como lema y filosofía de esta actividad uno de los promotores, Ricardo González, editor de Utopía Libros. Y por ello, han llamado a participar en esta iniciativa a todos los vecinos del barrio, mayores y pequeños, familias enteras que viven en este tradicional barrio del casco histórico.

Autores de Córdoba como Antonio Manuel, Rafael Antúnez, Juan Pérez Cubillo, Goval, Daniel Valdivieso Ramos o Manuel Guzmán estaban invitados a participar en esta jornada por la literatura, compartiendo sus experiencias alrededor de los libros así como sus recomendaciones de títulos, para fomentar la lectura entre todos.

Los organizadores han seguido las medidas de prevención necesarias establecidas por la pandemia, en una actividad que ha protagonizado el ambiente en la Plaza de San Agustín en la mañana de este sábado y que ha querido servir también como preámbulo de la Fiesta de los Patios, donde este barrio tiene un especial protagonismo.