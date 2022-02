Fallece Francisco Rodríguez y Silva, profesor de Ingeniería Agroforestal y exdirector del Infoca

Francisco Rodríguez y Silva, profesor titular de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de Córdoba, ha fallecido este jueves a los 62 años. Su actividad profesional estaba centrada en la docencia e investigación aplicada a la defensa del paisaje forestal contra los incendios forestales. Era coordinador y director del Laboratorio de Incendios Forestales “LABIF-UCO”, y fue director del Infoca

El profesor Rodríguez y Silva (Sevilla, 1959) era ingeniero de Montes, Máster en Economía Aplicada y Máster en Investigación en Economía y amplió sus estudios de especialización en incendios forestales en la Forest Technology School (Albert Forest Service, Canadá, 1993).

Inició sus actividades profesionales en 1985, ingresando por oposición en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado. Bajo la modalidad de “servicios en comunidad autónoma”, se incorporó en 1986 como funcionario de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Desde entonces había venido trabajando en la gestión efectiva de programas de protección y defensa contra incendios en el paisaje forestal.

En abril de 1994 se incorporó como profesor asociado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, impartiendo docencia en defensa contra incendios forestales en la titulación de ingenieros de Montes.

Hasta el año 2001, ocupó en la administración distintos puestos de responsabilidad, entre la que se encuentran: jefe del Departamento de Incendios Forestales de la Agencia de Medio Ambiente, jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Agricultura, subdirector y director del Centro Operativo Regional del Plan Infoca (Junta de Andalucía). En ese año ocupa plaza de profesor titular de la Universidad de Córdoba.

Sul líneas principales de investigación se han centrado en la modelización preventiva contra incendios forestales, desarrollo de modelos de evaluación del peligro de incendios forestales, modelización de combustibles y comportamiento del fuego, análisis económico de los programas de defensa contra incendios forestales, modelización estratégica de los procedimientos de extinción y selvicultura preventiva.

Ha dirigido más de cincuenta proyectos fin de carrera, cinco tesis doctorales y realizado más de treinta aportaciones a congresos y revistas científicos, trece de ellas en revistas indexadas (Science Citation Index). Igualmente, ha realizado proyectos de cooperación internacional (Marruecos, Chile e Israel) y consultorías para la FAO (Chipre y Nicaragua).

El rector José Carlos Gómez Villamandos ha expresado en nombre de la comunidad universitaria sus condolencias a familiares y amigos del profesor Rodríguez y Silva y su más profunda consternación por esta irreparable y dolorosa pérdida para la Universidad de Córdoba.

