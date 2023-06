Denuncian la presencia de cazadores furtivos en el Parque Periurbano de Los Villares

Usuarios del camping localizado en el Parque Periurbano de Los Villares (Córdoba) y Ecologistas en Acción han denunciado la presencia de cazadores furtivos, por la noche, a menos de 200 metros de este establecimiento público y unos 100 metros de distancia de los juegos infantiles de estas instalaciones, situados junto al Centro de Visitantes del Parque Periurbano.

Según han trasladado a Cordópolis, Ecologistas en Acción ha venido advirtiendo desde hace años de estos hechos y “no se han adoptado medida alguna por parte de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Córdoba”. Hace unos días, usuarios del camping eran testigos de la presencia de cazadores furtivos.

“Los furtivos, con una absoluta impunidad y descaro se han adueñado de las 500 hectáreas del Parque Periurbano de Los Villares”, denuncian. Aprovechan el ocaso, la oscuridad de la noche, para abatir los ciervos que deambulan por este espacio natural protegido en el que la caza está estrictamente prohibida. “El atrevimiento de los furtivos ha llegado al extremo de abatir dos ciervos, una hembra y su cría, junto a la zona de juegos infantiles y el camping”.

Ecologistas en Acción ha tenido oportunidad de conversar con uno de los testigos presenciales de hechos concretos que pudieron presenciar hace unas dos semanas. Según relataba, a media noche, para evitar molestar al resto de visitantes del camping, su familia, incluidos varios niños, salieron del mismo para dirigirse a la zona de juegos infantiles que están junto a la oficina de los Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. “Fue esta familia la que se percató y se asustó, por la próximidad del disparo y por la presencia de dos personas con un vehículo que llegaron a utilizar un foco móvil para la localización de las reses en la oscuridad”.

Al día siguiente -explican-, al percatarse algunos de los usuarios del camping de la presencia de numerosos buitres leonados volando en círculo alrededor del lugar donde se escuchó la noche anterior la detonación, se acercaron hasta allí y localizaron los restos de una cierva y de un vareto, un ejemplar joven. Habían sido descuartizados la noche anterior por los furtivos.

Cabe recordar que en los Parques Periurbanos la caza está totalmente prohibida y que “estamos ante un suceso constitutivo de delito recogido en el vigente Código Penal (Artículo 335, punto 1 y 2)”, recuerdan desde Ecologistas.

En ese sentido, advierten que “son numerosas las personas que a lo largo del año, en particular durante las noches de verano, salen a caminar, hacer deporte, o simplemente a tomar el aire por las pistas, caminos y áreas recreativas del Parque Periurbano de Los Villares”.

En consecuencia, y vista la situación que se viene produciendo con la presencia de cazadores furtivos, Ecologistas en Acción considera “urgente el establemiento de un servicio de vigilancia nocturna” en el Parque Perirubano de Los Villares.

Asimismo, reclama la puesta en marcha de operativos especiales, en colaboración con el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, para identificar y detener a los furtivos que están detrás de estos hechos que además del riesgo para las personas, conlleva la afectación para la fauna silvestre del Parque Perirubano de Los Villares y las fincas limítrofes.

