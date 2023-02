Córdoba sumó 43 nuevas cooperativas creadas en 2022

La provincia de Córdoba registró durante el pasado año la creación de 43 nuevas cooperativas. Esta cifra sitúa a la provincia cordobesa en la quinta posición en creación de coooperativas en Andalucía en 2022, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografia de Andalucía (IECA), consultados por este periódico.

Por tipología, la estadística señala que de las 43 nuevas cooperativas creadas en Córdoba, 26 fueron cooperativas de trabajo, 16 de consumo y una de servicios.

Mientras, por sectores a los que se dedican las cooperativas registradas durante el año pasado en la provincia cordobesa, destacan las 22 del sector servicios; de ellas catorce se dedican al suministro de energía o aire acondicionado, diez a la hostelería, mientras que cuentan con tres cooperativas más los servicios a la industria manufacturera, a la construcción y a la educación, respectivamente.

Tras el sector servicios se sitúan las cooperativas pertenecientes al sector de la industria, con 17 nuevas. Y tras ellas, suma tres cooperativas el sector de la construcción y una la agricultura.

Al mismo tiempo que se crearon 43 nuevas cooperativas en Córdoba durante el pasado año, el Instituto de Estadística de Andalucía también registra la baja de una decena de cooperativas.

Por provincias, Córdoba ocupa el quinto puesto en creación de nuevas cooperativas en 2022, un listado que lidera Málaga con 165 cooperativas más, seguida de Sevilla con 72, Granada con 52, y Almería con 48. Por detrás de la provincia cordobesa están Jaén con 41 cooperativas más, Cádiz con 29 y Huelva, en último lugar, con 16.

El conjunto de la comunidad autónoma andaluza registró la creación de 466 cooperativas nuevas en 2022, lo que supone un 10% más que las 354 contabilizadas en el año anterior. Las cooperativas creadas el pasado año generaron un total de 1.283 empleos directos, según la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta).

