El circo Las Vegas volverá a Córdoba a finales de octubre

Un año más, el circo Las Vegas hará una parada en Córdoba a partir del próximo 28 de octubre. De nuevo, la explanada ubicada en la Avenida Arruzafilla, frente a Carrefour La Sierra, será la encargada de acoger todo el despliegue que supone Circus Las Vegas.

Al mando de este circo se encuentra una familia de varias generaciones, de origen portugués, los Tonelly. El espectáculo, de unas dos horas de duración con descanso incluido, tiene como presentador a Tony Tonelly, que es el encargado de dar paso a malabaristas, trapecistas, magos y payasos.

Según informan desde la organización, las funciones comenzarán el 28 de octubre y finalizarán el 20 de noviembre, inclusive. Salvo martes y miércoles, que son días de descanso para los trabajadores del circo, las funciones arrancarán a las 18:30 los días laborales. El único martes que sí se ofrecerán funciones será el 1 de noviembre y serán a las 17:00 y a las 19:30.

Por otro lado, los sábados y los domingos habrá tres funciones y los domingos: a las 12:00, a las 17:00 y a las 19:30, salvo el domingo 20 de noviembre, que se reducirá a dos: a las 12:00 y a las 17:30.

Las entradas ya están a la venta en la página web del circo.

