La candidata de Vox a la Alcaldía asegura que “los robos y los asaltos” no son casos “aislados” en La Fuensanta

Yolanda Almagro, candidata de Vox a la Alcaldía de Córdoba, ha participado este sábado en una mesa informativa en La Fuensanta para referirse a la “inseguridad” que estaría atravesando este barrio de Córdoba y otras zonas de la ciudad.

Almagro ha insistido en que “los capítulos de robos, asaltos, incluso, usando explosivos en una entidad bancaria no son hechos aislados” y que “los vecinos de La Fuensanta viven con miedo ante nuevas formas de violencia, que, unidas al trapicheo y a los asaltos en la calle, hacen que los cordobeses no se sientan seguros, y por tanto no se sientan libres para vivir sus calles, sus comercios, ni siquiera en sus propios hogares”.

Con este argumento, la candidata se ha referido a la “delincuencia importada”, aunque sin datos, para afirmar que su partido defenderá a “nuestras familias, nuestros barrios y nuestra economía”. “Con esta situación, las familias están inseguras, los barrios quedarán desérticos y los comercios tendrán que cerrar. Por eso Vox intensificará desde la alcaldía la seguridad en nuestros barrios, haciendo a los cordobeses dueños de su libertad”.

Por último, Almagro ha informado de que aumentarán los “recursos humanos y materiales de la Policía Local” para que las calles de Córdoba sean un “entorno seguro”.