Aumentan un 112% las actuaciones judiciales de mediación sobre menores infractores en Córdoba

Las actuaciones de mediación judicial sobre menores infractores han registrado un notable aumento en el último año con resgistros en Córdoba, incrementándose en un 112%. Así lo pone de manifiesto el informe del Servicio de Justicia Juvenil correspondiente a 2021, que refleja que los jueces de Menores apuestan cada vez más por las medidas de medio abierto, especialmente por la libertad vigilada y las tareas socioeducativas, que pueden ser cumplidas en sus propios municipios gracias a convenios suscritos con entidades locales e instituciones públicas y privadas, como clubes deportivos u organizaciones sin ánimo de lucro.

El aumento general en el uso de esta vía con los menores que cometen alguna conducta contraria a la norma y que altera la convivencia en sociedad fue común en la mayoría de las provincias de Andalucía, si bien destaca el incremento registrado en Córdoba al pasar de 187 actuaciones en 2020 a 400 el año pasado, un 112% más.

El informe concluye que un total de 6.281 menores infractores cumplieron el año pasado medidas impuestas por los jueces en los 58 centros y servicios que gestiona la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en la región, que cuentan con 895 plazas y donde trabajan más de 2.000 profesionales.

Así, el año pasado cumplieron este tipo de medidas 5.200 menores (4.245 chicos y 955 chicas), un 0,6% más que en 2020. Casi la mitad tenían entre 16 y 17 años y el 88% eran españoles. Otros 1.081 menores (932 chicos y 149 chicas) cumplieron medidas de internamiento, un 8% menos que el año anterior, un descenso registrado en todos los tramos de edad y en ambos sexos. La medida más común fue el internamiento en régimen semiabierto. Más de la mitad tenían entre 16 y 17 años y un 86,3% eran de nacionalidad española. En ambos casos, las conductas más habituales que motivaron estas decisiones judiciales fueron contra el patrimonio y lesiones.

En Andalucía hay 58 centros y servicios para que los menores cumplan las medidas impuestas por los jueces. En concreto, existen catorce centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con 751 plazas y 1.615 profesionales; 17 grupos de convivencia educativa con 144 plazas y 153 trabajadores; ocho servicios integrales de medio abierto con 165 empleados especializados; dos equipos de medio abierto con nueve profesionales; nueve centros de día con 36 personas en plantilla; y ocho equipos de mediación con 25 mediadores.

Además, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se apuesta desde hace tiempo por la mediación como vía extrajudicial para la resolución Consejo de Gobierno Dirección de Comunicación AndaluciaJunta AndaluciaJunta AndaluciaJunta JuntaInforma JuntaInforma de conflictos, una fórmula con especial éxito en el caso de las infracciones cometidas por menores de edad como refleja el aumento del 42,4% de las mediaciones realizadas en Justicia Juvenil hasta alcanzar las 2.057 (513 más que en 2020).

A pesar de ello, aún hay una provincia que supera a Córdoba en el uso de la mediación con los menores infractores: Almería, con 543 el año pasado (frente a las 426 de 2020, un 27% más). A ambas provincias les siguen Málaga, con 280 mediaciones en 2021; Sevilla con 268; Cádiz con 224; Jaén con 138; Granada con 119; y Huelva con 94. De las 2.057 mediaciones realizadas el año pasado, 1.526 fueron con chicos y 531 con chicas. Por edades, 940 fueron actuaciones con jóvenes de 16 y 17 años; 931 con menores de 14 y 15 años; y 186 con infractores que ya habían cumplido los 18 años.

