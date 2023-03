Albert Rivera, sobre la moción de censura: “La mejor manera de cambiar gobiernos es en las urnas”

El fundador y expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado su respeto a la moción de censura presentada por Vox, que considera un instrumento “legítimo y constitucional”, si bien ha añadido que “la mejor manera de cambiar gobiernos es en las urnas”.

El fundador y expresidente de Ciudadanos ha participado en un acto en Córdoba junto al exministro de Fomento e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Iñigo de la Serna, y a ambos se les ha preguntado por el debate de la moción de censura que está teniendo lugar este martes en el Congreso de los Diputados.

Rivera ha reconocido que no ha visto el debate porque ha estado trabajando durante su viaje a Córdoba y apenas ha visto algunos titulares en redes sociales. No obstante, ha opinado “como ciudadano” que la mejor manera de expresar la voluntad popular es a través de una “alta participación ciudadana” en el ciclo electoral que arranca con las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y que tendrá continuidad con las generales a final de año.

Precisamente, sobre cómo encara Ciudadanos este ciclo, Rivera ha evitado comentar nada, si bien ha trasladado “el máximo respeto” por sus excompañeros, a los que les ha deseado “lo mejor”. “De la vida orgánica no voy a opinar porque me parecería absurdo tres años después de dejar la política”, ha afirmado el que fuera líder del partido naranja.

Por su parte, Íñigo de la Serna ha lamentado que la moción de censura ha conseguido que se vea que el “protagonista” no está en el Congreso de los Diputados, ya que de quién están hablando es del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. No obstante, ha considerado que la moción presentada por Vox ha conseguido “dar alas al Gobierno para tener un espacio y una votación a favor”.

A su juicio, la moción presentada por Vox “no tenía que haber ocurrido nunca porque no tiene sentido” y ha afirmado que la abstención del PP refleja precisamente “que no se entiende lo que está haciendo Vox”.

Ambas figuras han participado en la mañana de este martes en un encuentro de Diálogos para el Desarrollo bajo el título La gestión empresarial en entornos disruptivos, con la presencia del vicepresidente quinto de la Diputación y delegado de Programas Europeos y Administración Electrónica, Víctor Montoro.

De este modo, tanto Rivera como Íñigo de la Serna han abordado las preocupaciones y oportunidades en el ámbito empresarial en esta etapa. Para el exlíder de Ciudadanos, la situación macroeconómica actual está marcada por la “incertidumbre” pero también por las “oportunidades y cambios” que la pequeña empresa tiene que saber aprovechar.

Sobre la quiebra de algunos bancos de Silicon Valley y el posible contagio, ha opinado que “la situación financiera es estable” y ha confiado “en el sistema financiero europeo”.

Por su parte, De la Serna ha apuntado que el principal reto que afronta España es “devolver la confianza de los españoles en las instituciones”. El exministro, no obstante, se ha mostrado especialmente crítico con la gestión de los fondos europeos. “La realidad es que ha sido una oportunidad perdida porque solo el 12% ha llegado a la economía real. Es decir, que el año pasado 25.000 millones no llegaron a ejecutarse y eso es de todo menos responsable”, ha señalado.

En su opinión, el Gobierno debe “volver a la seriedad y al rigor en materia presupuestaria”.

