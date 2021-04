El gurumelo cobra protagonismo en la dehesa de Los Pedroches

El gurumelo, como se conoce popularmente a la ‘Amanita ponderosa’, una seta primaveral que crece en las zonas sin labrar de las dehesas de Los Pedroches y de Sierra Morena, ha cobrado hoy protagonismo en el Parque San Martín de Añora gracias a la celebración de la primera jornada dedicada a esta especie tan singular y de enormes posibilidades culinarias. Tres grupos de 15 personas han participado en las actividades de este encuentro organizado por el Ayuntamiento de Añora y la Asociación Micológica Naura con el apoyo económico de la Asociación Adroches.

Tras un desayuno ibérico, se ha organizado una salida al campo con todas las medidas de seguridad que dicta la normativa de lucha contra el covid-19. Los tres grupos se han dividido por la dehesa de Los Jarales, en el Valle del Cuzna, y los participantes han podido conocer de cerca y de la mano de los miembros de la Asociación Naura cómo se identifica el gurumelo, cómo se recolecta de forma respetuosa y cuál es su hábitat. “El gurumelo se da en terreno donde ha habido una moderada presencia de ganado y no se ha labrado la tierra”, ha explicado Juan Antonio Serrano, de la Asociación Naura. Es muy importante, según han explicado los expertos, no confundir el gurumelo con una especie como la ‘Amanita verna’, una seta muy tóxica con un aspecto y un hábitat muy similar al del gurumelo. “Pese a que no ha llovido y a que la tierra está seca, la cosecha de gurumelos ha sido relativamente provechosa y suficiente”, ha explicado Miguel Madrid, otro de los guías de la mañana.

La salida al campo ha dado paso a una conferencia de María Rosas Alcántara, gerente de Setacor, en la que se han abordado distintos aspectos de la biología de los gurumelos y del resto de las amanitas. Rosas Alcántara ha expuesto consejos y prácticas respetuosas con el medio ambiente y con la propia especie a la hora de la buscarlas y ha explicado todos los aspectos legales que rodean a la recolección, aprovechamiento y venta de las distintas especies que se dan en nuestros montes.

Centro de Interpretación de la Micología en Los Pedroches.

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha anunciado que el Aula de la Naturaleza del Parque San Martín acogerá el Centro de Interpretación de la Micología en Los Pedroches. La jornada de hoy, enmarcada en las actividades del Centro de Especialización Gastronómica de la Dehesa y el Ibérico (Adehesa), busca además, según ha explicado el alcalde, generar sinergias entre distintas actividades vinculadas a recursos endógenos de la comarca en un punto estratégico como es el Parque San Martín, ubicado en el centro geográfico de la comarca. “Nuestra apuesta pasa por exponer todos los recursos de la dehesa más allá de nuestra extraordinaria ganadería: miel, espárragos, productos de la huerta, plantas aromáticas, setas… son elementos que tenemos que potenciar para diversificar al máximo una gastronomía muy singular ligada a un paisaje único”, ha explicado Madrid. Todo ello, según el alcalde, “lo debemos sumar a nuestra economía y a una oferta turística identificable y diferenciada”.

La cocinera Cristina Rodríguez, segunda jefa de cocina del Hotel Córdoba Center, ha explicado las grandes posibilidades culinarias del gurumelo, sobre todo si se vincula a productos del cerdo ibérico. De hecho, uno de los platos que ha creado ha sido un arroz con presa ibérica y gurumelos, cocinado en un tradicional perol cordobés. El toque innovador de la cocina de Cristina Rodríguez ha llegado de la mano de un pan bao relleno con crema de gurumelos servida con productos de la huerta de los Pedroches y flores de la dehesa. Las elaboraciones se han servido en raciones para todos los asistentes. La jornada se ha cerrado con la entrega de premios del concurso de fotografía, que ha sido ganado por Juan Antonio Serrano, quien ha presentado una espectacular imagen de un gurumelo con un escorpión sobre el sombrero de la seta.