El Cuponazo de la ONCE reparte medio millón de euros entre 20 vecinos de Pozoblanco

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de ayer viernes ha dejado una parte de su fortuna en Pozoblanco, donde Antonio Sánchez vendió 20 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, repartiendo así medio millón de euros entre sus vecinos.

Según ha informado la ONCE en un comunicado, Sánchez, que es vendedor desde 1998, ha llevado la suerte a la calle Mayor de la localidad cordobesa, en pleno centro. “Aún no me lo creo, espero que esté bien repartido y que le haya tocado a agente que le haga falta tal y como están las cosas”, decía hoy. “Todas las mañanas te levantas con la ilusión de dar un premio”, reconoce.

El sorteo de este Cuponazo ha dejado otro cupón premiado con 25.000 euros en Algeciras y ha llevado la mayor fortuna a la localidad leonesa de Astorga, donde se vendió la serie agraciada con los 9 millones de euros. En total, la ONCE repartió ayer más de 11,5 millones de euros entre Castilla León, Andalucía, Baleares, Extremadura, Galicia, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 19 de julio, un bote de 117 millones de euros.

Desde el pasado 25 de marzo, el Eurojackpot celebra dos sorteos a la semana, los martes y viernes, y amplía su bote máximo hasta 120 millones de euros, en vez de los 90 millones con los que contaba hasta ahora. La ONCE comercializa esta lotto europea junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa y Polonia.

Y el Extra de Verano de la ONCE sortea para el próximo 15 de agosto un primer premio de 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.