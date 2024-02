Comienzan los trabajos de búsqueda de fosas del franquismo en Encinas Reales

“Terror caliente”, así definen los historiadores a los asesinatos masivos que los franquistas llevaron a cabo los días y meses posteriores al golpe de estado fascista contra el Gobierno de la II República. Desde el 18 de julio de 1936, miles de personas, de forma sistemática, fueron detenidas, sacadas de sus casas, y fusiladas por los golpistas: falangistas, guardias civiles, militares… Sus cuerpos fueron arrojados a fosas comunes, tanto en cementerios como en las afueras de ciudades y pueblos. Ahora, 88 años después, han comenzando los trabajos para buscar fosas comunes en Encinas Reales, en el sur de Córdoba. En esas fosas estarían los restos de vecinos del mismo municipio, y también de pueblos cercanos como Rute, Benamejí, Cuevas Bajas o Cuevas de San Marcos.

Los primeros detenidos y ejecutados solían ser los miembros más destacados del Frente Popular: socialistas, sindicalistas, anarquistas, comunistas o masones. En Rute, uno de ellos era el abuelo de Araceli Vinuesa, Francisco Rafael Vinuesa. Su cuerpo, con el de otros ruteños estaría en el paraje conocido como la Pililla, Las Peñuela, en el término de Encinas Reales, tal y como informó Radio Rute el pasado mes de diciembre.

Gracias al empeño, trabajo y dedicación de Araceli, el Ayuntamiento de Encinas Reales ha recibido fondos de la Diputación de Córdoba para poder documentar y buscar con georradar fosas, un trabajo cuya responsable es Maribel Brenes, doctora en Historia y arqueóloga.

“Claro que tengo esperanza, pero mi idea es, al menos, encontrar a gente, eso es seguro, porque en Rute mataron a muchos. No sé si aparecerá mi abuelo y mi tío, pero al menos espero que se coloque un monolito conmemorativo que los recuerde”, explica Vinuesa, que agradece la disposición del alcalde de Encinas Reales, Gabriel Prieto, del PP, frente al desinterés y falta de apoyo del Gobierno local de Rute, también del PP.

El pasado jueves, 15 de febrero, se mantuvo una primera reunión con familiares de Rute, Benamejí y Cuevas de San Marcos con la responsable del proyecto.

Las primeras tareas están consistiendo en recabar toda la información posible sobre la represión franquista en la zona y la localización de fosas, con la búsqueda de documentos y testimonios que puedan arrojar algo de luz. De Benamejí, según testimonios, podría haber un hombre y una mujer que fueron asesinados, Pedro Ramírez y Remedios Burgos, en una zona llamada El Chinarral del Rute.

En aquel verano de 1936 los detenidos, con frecuencia, eran llevados a pueblos cercanos, para evitar a los familiares y amigos del propio pueblo. A los de Encinas Reales y Palenciana los llevaban a Benamejí. A los de Rute los fusilaban cerca de Encinas Reales, donde también llevaban a los de Cuevas. O directamente los asesinaban, sin más, en sus pueblos, como ocurrió con algunas víctimas en Benamejí.

No es la primera vez que en Encinas Reales se buscan fosas. A principios de los años 80 familias de Iznájar y de Encinas Reales, que sabían dónde estaban sus familiares asesinados, realizaron autoexhumaciones y pudieron dar sepultura digna a sus seres queridos.

Este sábado, 23 de febrero, a las 18:00, en el salón de actos del Hogar del Pensionista de Benamejí, tendrá lugar la primera reunión de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Benamejí y sur de Córdoba. En dicho encuentro se informará sobre los trabajos de búsqueda de fosas, tanto en Encinas Reales como en los cementerios de Córdoba. De esta última exhumación, participará Daniel Quiroga, responsable de las exhumaciones.

