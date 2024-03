Benamejí pierde una subvención de 50.200 euros destinada a la mejora de su castillo

Hisn Bani Bashir, así se llamaba el municipio cordobés de Benamejí en época de Al-Andalus, cuando se levantó, sobre la margen derecha del Río Genil, la gran fortaleza conocida hoy como Castillo de Benamejí. Fortaleza que en 2021 recibió una ayuda económica de la Diputación de Córdoba para su intervención y que ha tenido que ser devuelta por el ayuntamiento del municipio.

La subvención de 50.218,03 euros fue otorgada para llevar a cabo una mejora. Sin embargo, esta ha tenido que ser devuelta por el Consistorio. Esta cantidad económica que tenía como propósito intervenir arqueológicamente en el Castillo, no ha llegado a ser usada; ni siquiera se llegó a licitar el proyecto, a pesar de que el dinero fue transferido a las arcas municipales, según se puede comprar el portal de licitaciones del propio ayuntamiento.

Por esto, ha llamado la atención a los diferentes grupos políticos que en el Pleno de este jueves se haya debatido sobre una moción presentada por el PSOE, en la que se insta a todas las administraciones, especialmente a la Diputación (en manos del PP), a trabajar para intervenir en el castillo. Según esta, existiría en la fortaleza “un gran patrimonio aún por descubrir entre los escombros de esa fortaleza”.

La subvención otorgada al Ayuntamiento de Benamejí en noviembre de 2021, pertenecía al paquete de ayudas destinadas a la protección y conservación de bienes muebles e inmuebles históricos de propiedad municipal. Pero esta cayó en el olvido hasta hace una semana, cuando los grupos de la oposición recibieron un decreto de la alcaldía con la devolución de cuatro subvenciones por valor de 255.500,63 euros, y con un recargo de intereses de 21.740 euros. Entre ellas, estaba la del proyecto de “intervención Arqueológica Castillo Gómez Arias”, nombre oficial del castillo de Benamejí.

La arqueóloga Laura Ortiz señala que “con ese dinero se podía haber hecho poco para lo mucho que se necesita, porque el castillo está carente de toda protección, estudio exhaustivo y conservación”: Además, añade que lo primero que se tenía que haber hecho era licitar el proyecto, aunque sea para iniciar los trabajos para empezar a crear el acceso necesario para comenzar con el estudio de los restos arqueológicos“.

El Concejal de Bienestar Social, Hacienda, Comercio, Cultura y Turismo, Gonzalo García explicaba en este Pleno que el motivo por el que no se llegó a trabajar con ese dinero fue “porque no puede llegar la maquinaria arqueológica”. García detallaba que el camino de acceso a la fortaleza es de titularidad privada, y que “las negociaciones con la familia para la compra estaban avanzadas”. Pero que “cuando la subvención se aprobó nos dimos cuenta de que no podíamos acceder”.

Por ello, García aseguraba que “hasta el momento no se han conseguido resultados satisfactorios” y que este acceso a la financiación pública es “indispensable” para poner en valor el castillo. Acuden, de nuevo a las administraciones, explicaba a los grupos de la oposición ya que “debido a la magnitud del proyecto inasumible para una administración local de un pueblo de 5.000 habitantes”. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Benamejí para consultar sobre la situación sin haber obtenido respuesta.

El Ayuntamiento benamejicense también ha solicitado una ayuda al Gobierno central dentro del programa “1,5 cultural” para la puesta en valor y conservación del Castillo y consideran “indispensable” la financiación de Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España.