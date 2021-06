El Plan de Inclusión Activa de Sadeco ofrece 271 contratos a personas en exclusión de la capital

El área de Servicios Sociales y la empresa municipal de saneamiento Sadeco han renovado su convenio para llevar a cabo el Plan Inclusión Activa, mediante el que va a ofrecer 271 contratos de seis meses de duración a personas en desempleo y exclusión social de la capital.

Así lo han anunciado la responsable municipal de Servicios Sociales, Eva Contador, y el presidente de Sadeco, David Dorado, quienes han explicado que este plan contará con una inversión total de 2,5 millones de euros, 1,5 millones correspondiente al año vigente y otros 500.000 euros en 2022.

El Plan Inclusión Activa de Sadeco se divide en dos fases; en la primera se harán 163 contratos de julio a diciembre y en la segunda fase se harán otros 108 contratos, que se iniciarán en octubre y concluirán ya en el año 2022.

"Este año intentamos llegar a más familias" ha explicado Contador, sobre el aumento de presupuesto con respecto al plan del año anterior que contó con 1,8 millones de euros. Ahora, se suma "la situación tan complicada postCovid" de familias con todos sus integrantes en desempleo. Por ello, los centros de Servicios Sociales comunitarios son los encargados de seleccionar a las personas a las que se ofrecerá estos contratos.

Por barrios, el total de los contratos de la primera fase del plan se distribuirán entre Las Moreras 40, Poniente Norte 25, Sur 45, Norte 20, Levante 35, Fuensanta 35, Centro 20, Poniente Sur 20 y periferia 25 contratos. De esta manera, se abrirá una nueva bolsa de empleo para dar salida a los contratos que ahora se ofrecerán.

Contador ha explicado que los trabajadores sociales han establecido los criterios por los que han dispuesto el número de personas de cada distrito que se podrán beneficiar de estos contratos, de acuerdo a la situación de cada persona, con la que los Servicios Sociales vienen trabajando.

Por su parte, David Dorado ha destacado el "marcado carácter social" de Sadeco que se ve en este tipo de planes de empleo "para impedir que nadie se quede en la cuneta y facilitar la inclusión social de personas que están intentándolo y están en un círuclo vicioso porque no pueden acceder al mercado laboral porque no tienen experiencia previa y al no incorporarse siguen sin tener experiencia. Ahora, se les da una oportunidad muy importante, para que salgan de ese círuclo, tengan un empleo y se sientan útiles".

Así, las 271 personas que sean contratadas gracias a este plan de empleo desarrollarán labores de apoyo al personal de Sadeco, en tareas de limpieza, mantenimiento del mobiliario urbano, limpieza de pintadas y cartelería, limpieza de colegios y acompañamiento y paseo de animales del centro del Servicio de Bienestar Animal (SBA) de Sadeco. Con ello "se refuerzan muchas áreas de Sadeco y eso permite también a la empresa mejorar los niveles de calidad del servicio", ha asegurado.