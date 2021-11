Lucena analiza la evolución de las estadísticas delictivas en el municipio e incorpora a 5 nuevos agentes

El Ayuntamiento de Lucena ha acogido este lunes una nueva reunión de la Junta Local de Seguridad, presidida por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, y el alcalde lucentino, Juan Pérez, para analizar la evolución anual del municipio en materia de actividad delictiva, así como para preparar el inminente inicio de las campañas de Navidad y de recogida de la aceituna.

Tras el análisis y la reflexión efectuada por los máximos responsables locales en materia de seguridad de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, Valenzuela ha asegurado que “si bien las estadísticas aportan este año un repunte de delitos en el ámbito urbano del término municipal de Lucena, no en el medio rural, las comparativas deben hacerse con respecto a 2019, no al 2020 que estuvo marcado fuertemente por la pandemia, y con respecto a ese año, la situación no ha cambiado notablemente”.

De igual modo, la subdelegada del Gobierno en Córdoba ha destacado que en el caso de Lucena “se ha producido una distorsión en las estadísticas” porque “se ha detectado que una o dos personas, relacionadas con la drogadicción, han sido las causantes de bastantes delitos, de pequeña índole”, por lo que “no se puede hablar de que en Lucena operen bandas organizadas con las que el peligro aumentaría exponencialmente”.

En sus conclusiones, tanto la subdelegada como el alcalde ha descartado que “exista un deterioro de la seguridad en Lucena” para tachar de “coyuntural y no estructural” la evolución de las estadísticas de actividad delictiva publicadas por el Ministerio del Interior “por ser unas causas muy concretas, bien detectadas y definidas”.

La Junta Local de Seguridad ha servido igualmente para conocer el aumento de efectivos en los diferentes cuerpos de seguridad del estado, pues a los 10 agentes incorporados recientemente a la Comisaría de Policía Nacional de Lucena-Cabra, hay que sumar los 3 nuevos efectivos de Guardia Civil y otros 2 de Policía Local, a la que se incorporarán en enero otros 7 agentes en cuanto concluya su estancia en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

En el último tramo de la sesión, también ha habido tiempo para precisar los dispositivos de coordinación que los tres cuerpos de seguridad pondrán en marcha con motivo de la generalización de la campaña de la recogida de la aceituna y de la campaña de Navidad, dos actividades del año especialmente sensibles en Lucena debido a la fuerte actividad económica que se genera.

En este sentido, los máximos responsables municipales confían en que los buenos resultados de las últimas cosechas, cuando prácticamente no hubo robos, vuelvan a repetirse este año, gracias también al refuerzo de seguridad privada que se implementa desde el sector. Y en cuanto a la Navidad, la subdelegada ha asegurado que “venir a Lucena a disfrutar de su poblado navideño y de su actividad comercial es tan seguro como siempre”.