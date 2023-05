Córdoba despierta con un fuerte olor a quemado

Córdoba ha despertado este jueves con un fortísimo olor a quemado perceptible desde diferentes puntos de la ciudad. Aunque este olor empezaba ya a percibirse desde el pasado domingo, durante esta mañana está siendo aún más intenso.

Fuentes de Emergencias 112 han confirmado a este periódico que han sido varias las llamadas recibidas alertando de dicho olor. Esto mismo le ha ocurrido al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba, que desde este miércoles ha recibido numerosas llamadas.

La explicación, según fuentes del SEIS, está en el incendio que se produjo durante la tarde del pasado sábado en una fábrica de biomasa en Alcolea, donde ardieron toneladas de pélets. Desde el SEIS señalan que, aunque el incendio está extinguido desde el domingo, las toneladas de pélets quemadas aún humean lo que hace que, unido al aire, el olor se reparta por toda la capital.

Cabe recordar que el fuego comenzó sobre las 18:25. No fue hasta bien entrada la madrugada cuando los bomberos consiguieron sofocarlo. Se trata de una planta de producción de biocombustibles sólidos, virutas, pélets, y astillas, elaborados a partir de maderas naturales.

