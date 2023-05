El mapa del poder en Córdoba: el 72% de las alcaldías está en manos de la izquierda mientras que el PP gobierna en 17 pueblos

Arranca una semana decisiva de cara a las elecciones municipales del próximo domingo. Son muchos los regidores que se juegan la reelección, como es el caso del alcalde de Córdoba, José María Bellido. En su mano y en la de su equipo está lograr la gesta de gobernar de nuevo en la ciudad. Nunca antes un dirigente popular ha conseguido mantenerse en la Alcaldía de Córdoba durante dos mandatos consecutivos. No obstante, el mapa del actual poder político en la provincia está dominado por las formaciones de izquierda, que gobiernan en el 72% de las alcaldías.

Esta misma situación se da en toda Andalucía, donde el liderazgo socialista es claro. El PSOE de Andalucía gobierna en 459 municipios, cifra que supone prácticamente que seis de cada diez corporaciones estén en manos de regidores socialistas y con ello el control de seis de las ocho diputaciones provinciales: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla.

En el caso de Córdoba, el PSOE gobierna en 43 alcaldías y en la Diputación mientras que Izquierda Unida y su confluencia con Podemos está en 12 ayuntamientos de la provincia. El PP, que tiene la Alcaldía de Córdoba, se sitúa como segunda fuerza en el ámbito municipal, con 16 alcaldes y alcaldesas..

Por otro lado, Córdoba tiene cinco partidos independientes gobernando en la provincia.

Tras el PSOE, el PP gestiona 189 ayuntamientos, el 24,07% del total de municipios, y dos Diputaciones. Estos números proyectan las municipales como un perfecto ejercicio de bipartidismo, por cuanto entre socialistas y populares controlan ocho de cada diez corporaciones municipales.

La tercera fuerza con más gobiernos locales es Izquierda Unida Andalucía y su confluencia con Podemos, que en las elecciones municipales de 2019 comparecieron bajo la marca Adelante, una denominación hoy en manos de Teresa Rodríguez. Como IU y en su alianza con Podemos gobierna 62 ayuntamientos.

El cuarto partido más representativo serían los partidos independientes, que controlan 43 municipios, mientras que el retrato del poder municipal se completa con los 17 alcaldes en manos de Ciudadadanos (CS) y los ocho que gestiona Andalucía por Sí.

Esos datos globales distribuidos por provincias, según la información facilitada por la FAMP, ponen de manifiesto que el PSOE-A es primera fuerza por número de municipios gobernados en siete de las ocho, con la única excepción de Almería, donde el PP se hace acreedor de esta provincia con 48 alcaldías frente a las 45 socialistas.

Además de en Córdoba, el PSOE-A gana por número de alcaldías las provincias de Cádiz (22), Granada (99), Huelva (59), Jaén (66), Málaga (53) y Sevilla (72). Los socialistas, al igual que sucede con los populares, concentran la mayor parte de los municipios que gobiernan en el tramo de población inferior a los 5.000 habitantes.

El PSOE tiene en esta franja a 332 de los 459 ayuntamientos que gobierna, el 72,3%. En el caso del PP-A, en esta franja de población gobierna 122 corporaciones, el 64,5% de los 189 municipios que rige.

Los socialistas dominan todos los tramos de población: 59 municipios gobierna de entre 5.000 a 10.000 habitantes; 48 de 10.000 a 20.000; 44 de 20.000 a 50.000 y 39 en más de 50.000.

El PP, por su parte, tiene 22 municipios entre 5.000 a 10.000 habitantes; 21 de 10.000 a 20.000; 21 de 20.000 a 50.000 y 15 en más de 50.000. Se sitúa, por tanto, como segunda fuerza en el ámbito municipal, por cuanto suma a su liderazgo en la provincia de Almería con sus 48 alcaldías, ocupa esa posición en Cádiz con 5 alcaldías, Córdoba con 16, Granada con 49, Huelva con 11, Jaén con 18, Málaga con 31 y 11 en Sevilla. El PP ostenta la presidencia de las diputaciones de Almería y Málaga.

En cuanto al reparto de las capitales de provincia, los dos partidos mayoritarios ejercen el gobierno de siete de las ocho: el PSOE gobierna en Huelva, Granada, Jaén y Sevilla; el PP lo hace en Almería, Córdoba y Málaga, mientras que Adelante Andalucía gobierna en Cádiz bajo la marca Adelante Cádiz.

Los 62 ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida y su confluencia con Podemos Andalucía bajo la marca Adelante que emplearon en 2019 se distribuyen entre los 9 municipios que gobierna en la provincia de Cádiz, los 12 en Córdoba, los 11 en Granada, los 2 de Huelva, los 5 de Jaén, los 12 de Málaga y los 11 en Sevilla.

Los partidos independientes que se convertirían, tratados como una única formación, con sus 43 alcaldías en la cuarta fuerza del mapa municipal andaluz ostentan cuatro en la provincia de Almería; tres en la provincia de Cádiz (La Línea, donde gobierna La Línea 100x100; Los Barrios, Los Barrios 100x100; y Chipiona, Unidos por Chipiona); cinco, en Córdoba; 11, en Granada; cuatro, en Huelva; una, en Jaén; seis, en Málaga; y 9, en Sevilla.

Ciudadanos ostenta el gobierno de 17 municipios que se reparten en 5 en la provincia de Almería, uno en Cádiz, dos en Granada, tres en Huelva, cuatro en Jaén, uno en Málaga, y uno en Sevilla.

Los 8 municipios que gobierna Andalucía por Sí se localizan en las provincias de Cádiz (Barbate, Paterna de Rivera, Setenil de las Bodegas, Villamartín), Jaén (Higuera de Calatrava y TorreBlascopedro) y Sevilla (Coria del Río y Santiponce).

Además de los municipios, en la información suministrada por la FAMP a Europa Press, se pone de manifiesto el reparto de las Entidades Locales Autónomas (ELA) y de las Mancomunidades de Municipios.

El PSOE gobierna 10 ELAs y 47 Mancomunidades en Andalucía, por 4 ELAs y 6 Mancomunidades del PP, 1 ELA y una Mancomunidad por IU, 1 Mancomunidad por Ciudadanos y 3 ELAs y una Mancomunidad por partidos independientes.

Según los datos que figuran en la web electoral del Ministerio del Interior, el PSOE ganó las elecciones municipales en Andalucía de mayo de 2019 con 1.434.953 votos y 4.208 concejales; seguido del PP, que logró 1.053.687 votos y 2.493 ediles; Ciudadanos (CS) fue la tercera fuerza con 327.752 votos y 444 concejales; Adelante (la confluencia de IU y Podemos) obtuvo 303.530 votos y 529 ediles; Vox fue quinta fuerza con 168.863 votos y 103 ediles; IU Andalucía obtuvo 115.369 votos y 292 concejales; IU en coalición con Equo e Izquierda Andalucista alcanzó 26.640 votos y 132 ediles; Podemos logró 48.799 votos y 33 ediles.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!