Bellido cree que a la izquierda “no le deben ir bien las cosas” al meter la corrupción municipal en campaña

El candidato del PP a la reelección como alcalde de Córdoba, José María Bellido, cree que a la izquierda “no le deben ir bien las cosas” al introducir en la campaña electoral de la capital temas de presunta corrupción municipal, a lo que ha agregado que “si ha habido un ejemplo que se ha dado en estos cuatro años es el de haber sido implacables”, que ha puesto “en juego y en jaque” su gobierno y ha perdido “apoyos en el Pleno por luchar precisamente contra la corrupción”.

Así lo ha manifestado Bellido a los periodistas, junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, al tiempo que ha dicho que no va a entrar en “polémicas que no aportan nada”.

Al respecto, considera que “los cordobeses quieren lo que estamos haciendo, que es escuchar propuestas, escuchar cuáles son las personas que van a formar, saber qué queremos hacer con su futuro y también saben que aquí tienen un alcalde que ante la más mínima sombra de duda ha actuado, sobre todo que ha podido actuar, porque tengo las manos libres y no tenemos ninguna mochila”.

En palabras del candidato, “eso a nadie le cabe ya la menor duda, porque no he tenido nunca ningún miedo, ni me ha temblado la mano a la hora de actuar”, al tiempo que ha resaltado que “si el día de mañana nos encontramos con situaciones de este tipo, lo volvería a hacer”.

Hace un llamamiento al “voto moderado”

Entretanto, Bellido ha pedido a los cordobeses que den “una mayoría suficiente” al PP, porque “día tras día que pasa de esta campaña, queda más claro que el PP va a ganar las elecciones en la ciudad, pero todos sabemos que ganar no siempre significa gobernar y que ganar no siempre significa que uno pueda aplicar totalmente su programa, porque luego necesita pactar con otros partidos”, ha expuesto.

Así, ha solicitado a los cordobeses que “esa victoria que ya nadie pone en duda del PP en las próximas elecciones sea suficiente para gobernar, para que el cambio no tenga marcha atrás, que todos los avances de los últimos años no vuelven al retroceso y se vuelve a épocas de parálisis de proyectos, enfrentamientos que nunca acaban o promesas que nunca se cumplen”.

Y que “esa mayoría sea amplia para gobernar, no solo que no haya cambio, sino que se puedan aplicar estas políticas al modelo que Juanma Moreno está haciendo en Andalucía, con la misma confianza que Juanma Moreno ha tenido en Andalucía”, ha manifestado Bellido, quien ha apuntado a la “necesidad de sumarnos a ese tren y hacerlo al máximo de las posibilidades”.

Ante ello, ha hecho “un llamamiento al voto moderado, de todas las personas que a lo mejor en otras ocasiones no han votado al PP, pero algunas de ellas ya sí votaron a Juanma Moreno en las últimas elecciones; personas que a lo mejor en otros procesos de elecciones generales o locales han llegado a votar a otros partidos, como el PSOE, aquí tienen un proyecto de ciudad, de moderación, de diálogo, de trabajar codo con codo, para todos y construir una ciudad entre todos”, desde “el centro”, ha apostillado.