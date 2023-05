Bellido apuesta por el desarrollo industrial y logístico con más de 3,5 millones de m2 de suelo

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y el candidato popular a la reelección como alcalde de Córdoba, José María Bellido, han defendido este viernes el desarrollo de suelo industrial y logístico con la propuesta a impulsar desde el PP, en caso de gobernar, con más de 3,5 millones de metros cuadrados en los próximos cuatro años, de cara a la llegada de empresas a la ciudad, “con seguridad jurídica, bajos impuestos y confianza”.

En declaraciones a los periodistas junto a la Torre de la Calahorra, Repullo ha aseverado que Bellido “aprovecha como nadie la inercia de las políticas de la Junta de Andalucía y Juanma Moreno, pero también las hace propias”, de manera que “el desarrollo industrial de Andalucía se traslada a la provincia y a la ciudad de Córdoba”.

En este sentido, ha valorado que “más de 320 empresas se han instalado en la provincia, muchas de ellas en la ciudad, en los últimos años”, algo que “supone que Córdoba está siendo una de las tractoras en inversión industrial en toda Andalucía, solamente por detrás de la provincia de Sevilla”.

“A eso le acompañan que once de los grandes proyectos que se realizan en la región que están incluidos en la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta se asientan en Córdoba, con una inversión superior a los 220 millones de euros”, ha apuntado el popular, quien también ha elogiado la base logística del Ejército de Tierra.

Igualmente, ha señalado que “la pequeña y mediana empresa se activa, con la capacidad de absorción de créditos concedidos por Garántia de la mano también de la Consejería de Industria de la Junta, que alcanza el 33% de los préstamos para inversiones en industria y en empresas en toda Andalucía”.

No en vano, Repullo ha indicado que “Córdoba obtiene datos que no se conocían desde hace 15 años en creación de empleo”, al tiempo que ha remarcado que “en estas elecciones solo cabe seguir avanzando, no volver la cabeza atrás, no ir a las políticas que han lastrado Andalucía y que lastraron a Córdoba en otros momentos y seguir avanzando”.

Para ello, ha subrayado que “la mejor persona es José María Bellido, un alcalde cercano, que trabaja con la gente, a favor de la gente, para todos, le voten o no, y que está alejado de cualquier extremo”, al tiempo que ha afirmado que “Juanma Moreno es el presidente más municipalista de la historia de la Junta, que no mira el carnet de a quién votan los alcaldes, sino que apuesta por solucionar los problemas de los ayuntamientos y de los vecinos, sin ideologías, ni extremismos, desde el centro y ampliando el desarrollo social y a todos los sectores”.

Mientras, Bellido ha afirmado que “el modelo de Córdoba es el modelo de Juanma Moreno”, de modo que “nos hemos sumado a esas políticas y a los resultados de la lucha contra el paro, y cada día de los últimos cuatro años, dos personas han salido de las listas del paro en Córdoba”, ha elogiado, así como “la bajada de impuestos”, siendo Córdoba “la ciudad con más de 100.000 habitantes que más ha bajado los impuestos y más ha avanzado en competitividad fiscal de toda España en los últimos cuatro años, según el Instituto de Estudios Económicos”, ha precisado el popular.

Al hilo, ha mantenido que, en caso de gobernar, quiere que “siga siendo fundamental el factor de la industria, especialmente en Córdoba con todo lo relacionado con la industria logística y de defensa”, tras “la magnífica noticia” de este jueves para la ciudad, con “la primera empresa del sector de la defensa que se va a instalar en la ciudad”.

Así, ha valorado que “la base logística sirve de polo de atracción de otras empresas industriales, de fabricación, de empleos de calidad y de ingenieros que van a venir a la ciudad y van a ayudar a generar nuevas oportunidades para muchos cordobeses”.

Además, el candidato ha expuesto que “igual que viene la base logística y llega una primera empresa, hay que hacer que sean más”, de ahí “el desarrollo de suelo industrial y logístico”, de manera que su compromiso, si revalida la Alcaldía, es “desarrollar en los próximos cuatro años otros 3,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial y logístico, que se sumarán al millón que ya va a entrar en carga en La Rinconada” para la base militar, los desarrollos privados en El Álamo y “el esfuerzo conjunto de la ciudad con la Junta en el parque logístico de El Higuerón.

En concreto, Bellido ha explicado que los terrenos se desarrollarán con la segunda fase del plan de La Rinconada, con otros dos millones de metros cuadrados añadidos junto al sector donde va ubicada la base logística del Ejército de Tierra y el resto hasta los 3,5 millones, con El Álamo 2, en la zona de la autovía A-4 que sale hacia Sevilla, donde “había una previsión inicial de que hubiera suelo logístico”, ha recordado.

Propuestas para el río

Preguntado por propuestas para el río, el candidato ha manifestado que “lo más importante es que ya se vuelve a ver el río, porque es un gran activo de esta ciudad, el único entorno de monumento natural en zona urbana en toda Andalucía, y afortunadamente se ha empezado por limpiar, de la mano de la Junta de Andalucía”.

Al respecto, ha destacado que “el gobierno de Juanma Moreno, una vez más, el PP ha actuado en la ciudad” después de “en torno a ocho o diez años sin que se actuara con una limpieza profunda del río”, y a tal efecto ha planteado que “esas actuaciones no sean cada ocho o diez años”, de modo que “el compromiso es que la actuación que ahora se hace dé lugar a un mantenimiento y se mantenga el río limpio, alejado de la maleza que a veces se conforma, porque la naturaleza crece por libre”.

Igualmente, ha apostado por “recuperar parte del patrimonio que está en el río, que empieza por los molinos y por la noria”, de forma que “hay un compromiso claro de actuar en esta zona”, al tiempo que “hay que actuar con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), porque el Ayuntamiento llega hasta donde llega”, al ser el cauce “competencia directa” de la CHG, y “hay que trabajar para que se convierta en un activo para la ciudad donde se puedan tener otro tipo de actividades, pero todo pasa por la gestión del agua”, ha expresado Bellido, citando parte de sus propuestas en esta materia, como el impulso a depuradoras, la inversión en innovación y el clúster del agua.