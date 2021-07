Los nuevos guerreros del Córdoba Patrimonio

Un mercado veraniego que ha servido para dar un nuevo salto de calidad a la plantilla. Tras realizar una temporada pasada a la altura de las exigencias propuestas, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tenía como principal objetivo mantener el bloque que consiguió la segunda salvación consecutiva en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Sin embargo, la entidad blanquiverde debía dar salidas a piezas que no han funcionado como se esperaba en la anterior competición regular y así mejorar el plantel con vistas a lograr metas más ambiciosas como la participación en la Copa de España o el play off por el título de Primera División. Debido a esto, el club dirigido por José García Román decidió que no continuasen defendiendo la elástica califa Manu Leal, Koseky, Cordero, Caio César y Boyos, mientras que Álex Viana, Miguelín e Ismael López fueron los recambios a estas bajas. A pesar del déficit de jugadores, el primer plantel comandado por Josan González tendrá el apoyo de un filial recién ascendido a Tercera División.

Potencia brasileña para el ataque blanquiverde

Una futbolista muy joven, pero totalmente acostumbrado a la competición europea. Álex Viana aterrizó en el Córdoba Patrimonio de la Humanidad procedente del BTS Rekord Bielsko-Biała polaco, siendo una pieza fundamental en este plantel y acumulando 78 tantos en las últimas tres temporadas. Salido de la cantera de Corinthians y Santos del país sudamericano, Viana llegó al continente europeo con ganas de triunfar, y lo ha conseguido con el paso de las campañas. Gracias a su trayectoria y a su buen hacer en este torneo regular, el ala brasileño fue el primer fichaje de una entidad dirigida por José García Román que se centró durante los primeros días de mercado en avanzar las operaciones que mejorasen sustancialmente la pólvora de cara a puerta, principal hándicap del plantel califa a lo largo de su segunda temporada en la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. De hecho, el contrastado periodista Gustavo Muñana afirmó de este futbolista que es un "jugador potente" y que es una "auténtica joya" a sus 23 años. Un profesional de futuro que tendrá que adaptarse rápidamente al ámbito español.

Miguelín y el fichaje estrella del verano

El salto diferencial que necesitaba el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. La entidad blanquiverde ha conseguido firmar a uno de los mejores jugadores de la liga y, aunque está en el tramo final de su carrera, aterriza en la capital andaluza para aportar tanto su experiencia como su inteligencia en los metros finales. Miguelín llega a Vista Alegre después de una temporada lastrada por las lesiones, donde tan solo ha podido disputar 23 partidos y anotando un único gol. Por otro lado, su historial de títulos habla por sí solo, contando con tres Supercopas de España (2012, 2014, 2016) y dos Copas del Rey (2016 y 2017), además de dos Eurocopas (2012 y 2016) con el combinado nacional. Igualmente, en su carrera logró dos ascensos a Primera División (2007-08 y 2009-10), siendo una vez el máximo goleador de Segunda, una vez elegido mejor jugador de la LNFS y otra mejor ala de la LNFS.

Toque cordobés a la pólvora califa

Por su parte, la dirección deportiva del cuadro andaluz quería que el técnico Josan González contase con un tercer pivot para que barajase más posibilidades a la hora de desplegar su juego. Gracias a esto, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad se fijó en un exblanquiverde para que terminase de apuntalar el ataque califa. Ismael López Lozano fue la tercera incorporación de la entidad cordobesa y cuenta con 21 años, lo que le convierte en una importante promesa. Un hecho éste fácilmente comprobable con su participación con ElPozo Murcia Costa Cálida en nueve encuentros de la presente temporada en Primera División donde también pudo inaugurar su cuenta goleadora. Con anterioridad, el futbolista debutó en Segunda con la elástica cordobesa- denominado Itea Córdoba CF Futsal en la campaña 2017-18- cuando apenas contaba con 17 años, concluyendo el curso con 18. Además, disputó 13 partidos y anotó cuatro tantos, unos guarismos que sedujeron al conjunto charcutero para sumarle a su filial, aunque en la actualidad ha vuelto al club que le vio crecer por, al menos, un año.