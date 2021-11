El Córdoba cobrará más de 172.000 euros en ayudas por los salarios de la temporada pasada

Por esperado no dejar de ser una buena noticia. A lo largo de la temporada pasada, el Córdoba no consiguió sus respectivos objetivos propuestos. De hecho y yendo más lejos, la entidad blanquiverde no solo no cumplió sus metas, sino que acabó descendiendo a la cuarta categoría del fútbol español. A pesar de tener uno de los presupuestos más altos de la Segunda División B y a la altura de los clubes que consiguieron finalmente una plaza en Segunda División, el conjunto califa no pudo mantener una regularidad óptima en cuanto a resultados se refiere y finalmente acabó bajando de categoría. Sin embargo, la herencia pasada sigue en la actualidad y ahora la Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la resolución provisional con motivo de la concesión de ayudas por los sueldos de la anterior temporada.

Aunque este documento, al que CORDÓPOLIS ha tenido acceso, no es el primero que se resuelve, ya que el 12 de noviembre se emitió la primera propuesta de resolución provisional de concesión de ayudas correspondiente a la convocatoria del 28 de julio de 2021 para la protección social y fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado. Después de encontrarse un error en el anexo IV de la misma donde se omitieron las columnas en las que figuraban desglosados los importes asignados a jugadores, técnicos y clubes, el organismo federativo ha vuelto ha publicar una nueva propuesta de resolución provisional de estas ayudas donde el Córdoba CF tendrá uno de los importes más elevados de toda la anterior edición -y última, por cierto- de la Segunda División B.

En efecto. El Córdoba recibirá alrededor de 172.812 euros por los salarios de la temporada pasada. Un montante económico significante y que entraba dentro de lo normal para una entidad blanquiverde que ingresará esta cantidad tras cosechar uno de los mayores presupuestos de toda la competición a lo largo de la campaña anterior. En la actualidad, el cuadro dirigido por Germán Crespo marcha de manera ejemplar una nueva andadura por la Segunda RFEF, donde es líder del Grupo IV, se enfrentará al Guijuelo en la final de la Copa RFEF y se medirá al Sevilla FC en la primera ronda de la Copa del Rey. Una dinámica totalmente opuesta a la ya vista anteriormente.