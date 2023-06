Los pisos turísticos crecen en Córdoba a una media de 50 nuevas licencias al mes

Una media de 50 pisos turísticos se da de alta en Córdoba capital cada mes. El Registro de Turismo de la Junta de Andalucía (RTA) sigue engordando en Córdoba gracias a las viviendas con fines turísticos, pisos o casas que salen al mercado del alquiler vacacional y que, sólo entre el 1 de enero y el 1 de junio, han aumentado un 14%.

Según los datos del RTA, a fecha 1 de junio, hay registrados en Córdoba un total de 2.174 pisos turísticos, el récord absoluto. Esto no es el número total de viviendas turísticas que se han registrado, puesto que hay algunas que salieron del mercado, ni tampoco la oferta total de alquiler de pisos vacaciones, puesto que hay algunas viviendas irregulares en el mercado. Este número, 2.174, son sólo los pisos turísticos activos y legales que hay registrados oficialmente en Córdoba capital (que concentra abrumadoramente la oferta).

En enero de 2022, el número de pisos turísticos que había declarados en el RTA era de 1.903. Es decir, en los primeros cinco meses, un total de 271 casas o pisos de Córdoba se han pasado al alquiler vacacional.

Sólo en el mes de mayo, 58 pisos de dieron de alta en la Junta. El proceso se puede hacer de forma telemática y, sólo con la declaración responsable, ya se permite que se alquile el piso, aunque la Delegación de Turismo tiene un plazo para comprobar que cumple los requisitos y puede acabar denegándolo. Pero, de entrada, para dar de alta un piso turístico que tenga todas sus cargas en regla, basta con un certificado digital, autofirma y una declaración responsable.

La evolución de este tipo de alojamiento en Córdoba en el último lustro ha sido muy importante, pese al parón que supuso la pandemia tanto para el turismo en general, como para las VFT en particular. Así, en el año 2018, el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía contabilizaba un total de 1.012 viviendas o pisos turísticos en la capital, según un informe que realizó entonces el Instituto Municipal de Turismo (Imtur) de Córdoba.

Es decir, que en estos cinco años, la oferta en Córdoba de vivienda turística legal se ha duplicado. Aunque, para hacerse una idea de cómo ha cambiado la ciudad con la irrupción de la VFT, lo interesante es comparar con los datos de la última década: hace diez años, en 2013, el número de anuncios que ofertaba Airbnb en Córdoba era de 115. Es decir, la oferta ha crecido un 1.790% en la última década.

La oferta ha crecido tanto que incluso la Asociación de Viviendas y Alojamientos Turísticos de Córdoba (Avacor), constituida a partir de una comunidad de propietarios de pisos turísticos y que representa a 3.200 anfitriones de toda la provincia, ha dicho que ven “necesaria” una “moratoria” que ponga en pausa la concesión de licencias de viviendas con fines turísticos (conocidos popularmente como los pisos turísticos) mientras se estudia en profundidad qué carga de turistas es capaz de asumir la ciudad.

Una medida que no estaba en el programa electoral del nuevo alcalde de Córdoba, José María Bellido, que en febrero, no obstante, reconoció que existe una mercantilización del Casco Histórico por la proliferación de viviendas turísticas y negocios en torno a la Mezquita de Córdoba.

