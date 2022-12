Un egresado de la UCO, galardonado entre 18 españoles con una beca internacional para estudiar en EEUU

El egresado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba (UCO), Juan Francisco Guisado, ha conseguido una prestigiosa beca Fulbright gracias a la cual pasará los dos próximos años en la Universidad de Hawaii - Manoa estudiando la biodiversidad única de estas islas. Estas becas, en la modalidad de Ampliación de estudios en EEUU, están destinadas a jóvenes titulados superiores que estén interesados en continuar sus estudios de máster o de doctorado en universidades estadounidenses.

Antes de serle concedida la beca, este estudiante ya manifestó interés por la biodiversidad en islas, cursando un máster en Canarias. “Esto me motivó a descubrir la biodiversidad de otras áreas y siempre he sentido mucha curiosidad y atracción por las regiones del Pacífico”, comenta joven. Gracias a esta beca, el egresado de la UCO podrá conocer uno de los lugares con una biodiversidad única en el mundo, como es Hawaii, pero que también es muy vulnerable al cambio climático y a las especies invasoras. Guisado explica que estas alteraciones “hacen que toda esta biodiversidad, tanto los ecosistemas y las especies, se encuentre en peligro”, por lo que urge a una conservación “urgente”.

Junto a Guisado, otros tres estudiantes proceden de las universidades de Granada y Sevilla. El resto provienen de instituciones académicas de Madrid, Murcia, Vigo, La Laguna, Imperial College London, Navarra, Valencia, Bard College Berlin y The University of Edinburgh.

Por el momento, Guisado está cursando un Máster de Botánica en la Universidad de Hawaii y trabajando como Teaching Assistant (asistente de enseñanza) en dicha institución, donde imparte clases de laboratorios de Botánica a alumnos de grado. El siguiente año comenzará su investigación con el trabajo de Fin de Máster, que se centrará en ampliar información sobre la biología reproductiva de la planta Dubatia menziessi, fundamental en un ecosistema único, la alta montaña de la isla de Maui y, en concreto, el Parque Nacional de Haleakalā. Para él ha sido “todo un orgullo haber conseguido esta beca con la UCO como institución de procedencia”.

Estas becas cuentan con diferentes patrocinadores, como son el Gobierno de España, Gobierno de EE.UU., Junta de Andalucía, University of Maryland, College of William and Mary, New York Film Academy, Asociación J. W. Fulbright, Cosentino, Fundación Ramón Areces, Grifols, Iberdrola y Mapfre.