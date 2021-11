El Ayuntamiento de Córdoba transfiere a la ELA de Encinarejo zonas verdes y viales ubicados en su territorio

La Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo y el Ayuntamiento de Córdoba han firmado un convenio para la transferencia de bienes ubicados en este territorio que eran propiedad del Consistorio de la capital y que ahora pasarán a ser de titularidad de Encinarejo. Este suelo, correspondiente al Plan Parcial PP-E1, incluye tanto zonas verdes como viales, todos ellos afectos a competencias propias que ejerce la ELA.

La transferencia de estos bienes, que Encinarejo siempre ha defendido como propios, como ha explicado en una nota el alcalde de la ELA, Miguel Ruiz Madruga, tendrá como consecuencia principal "la posibilidad de realizar inversiones por parte de la ELA, que desde el año 2006 no ha realizado el Ayuntamiento de Córdoba, y que supondrá una mejora en la calidad de vida de los vecinos que viven en esta zona".

En este sentido, Ruiz Madruga ha adelantado "el desarrollo inmediato de un plan de inversiones en este plan parcial, que consiste en el arreglo y puesta en funcionamiento de las dos fuentes ornamentales del Parque de las Cigüeñas, la realización y de alcorques y plantación de árboles de sombra, la construcción de una pista de vóley playa en el Parque del Espárrago, la sustitución de todas las iluminarias de las vías públicas por tecnología LED, el repintado de señalización vial y la construcción de un parque canino, como medidas principales".

El alcalde de Encinarejo, tras la firma con el regidor de la capital, José María Bellido, ha afirmado que se siente "muy satisfecho por la solución de esta situación, que ha sido motivo de conflicto entre Encinarejo y el Ayuntamiento de la ciudad durante años".

