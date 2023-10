Combates, títeres y hasta una escuela de guerreros, en las últimas jornadas medievales del año del Castillo de Almodóvar

El Castillo de Almodóvar del Río (Córdoba) acogerá los próximos 21 y 22 de octubre las últimas Jornadas de Medievales de Recreación Histórica del año. Se trata de una reproducción fiel y cercana de las costumbres y el día a día de un período comprendido entre 1.350 y 1.360, en pleno siglo XIV.

El eje central de estas jornadas son las rebeliones entre Pedro I El Cruel y Enrique II de Castilla por la posesión del Castillo de Almodóvar. Las actividades comenzarán el sábado 21 de octubre, a partir de las 10:00, con la apertura de la fortaleza y los entrenamientos para los combates medievales.

Durante ambas jornadas, tanto el público adulto como el infantil podrán disfrutar de actividades adaptadas a todas las edades, como son exhibiciones de cetrería, batallas medievales, torneos, corral de ovejas, teatro de títeres, conciertos de músicos del Reino y degustación de Cuerva, una bebida medieval.

Dentro de la programación habrá también una escuela de guerreros en liza de la mano de los caballeros más veteranos y la organización ha dispuesto de una posada dentro del Castillo donde se venderán carnes a la brasa y tapas, además de un puesto de dulces y café. Durante el almuerzo o tras el mismo, a partir de las 14:20, los más pequeños podrán participar en diferentes talleres infantiles entre los que se incluyen tiro con ballesta, creaciones y construcciones de castillos, pintacaras y demás juegos de habilidad y destreza de la época.

El precio de las entradas para ambos días es de 15 euros para mayores de 13 años, mientras que para los niños de entre cinco y 13 años es de 13 euros. Tras esta última edición del año, las jornadas medievales volverán a celebrarse los días 17 y 18 de febrero, 16 y 17 de marzo, y 19 y 20 de octubre, todas en 2024.

