'Barzakh, entre mundos': Casa Árabe muestra la realidad de los jóvenes del Magreb

La Casa Árabe de Córdoba inaugura el próximo miércoles 19 de octubre la exposición Barzakh, entre dos mundos, una muestra fotográfica comisariada por Xavier de Luca y Houari Bouchenak, y que invita a descubrir la realidad de los jóvenes del Magreb.

Según detalla Casa Árabe, Barzakh. Entre mundos es resultado de la colaboración entre Jiser Reflexions Mediterrànies con KOZ Collective (Marruecos), Collective220 (Argelia), rhizome (Argelia) y Maison de l’Image (Túnez).

Se trata de un proyecto curatorial que fue seleccionado en el marco de la convocatoria Nur en PhotoEspaña, y que reúne imágenes de ocho artistas: Zied Ben Romdhane, Souad Mani, Hakim Rezaoui, Yasmine Hatimi, Sonia Merabet, M'hammed Kilito, Toni Serra abu ali y Abdo Shanan.

Así, la exposición traza un viaje hacia esa otra realidad, hacia “ese otro que nos remite a un yo interior, un ir y venir permanente entre lo tangible y lo que está ligado al subconsciente y a la memoria”, señalan los comisarios.

Barzakh, entre dos mundos permanecerá abierta hasta el 10 de febrero de 2023. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00. Fines de semana y festivos cerrado.

