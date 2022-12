El Deportivo Córdoba, a pasar página para cerrar el año

El Deportivo Córdoba cayó derrotado este pasado sábado en Vista Alegre frente al Atlético Torcal por 1-8 en un encuentro en el que, a pesar de la abultada diferencia final en el tanteo, el equipo dirigido plantó cara hasta la segunda mitad al líder del campeonato y vigente campeón de Andalucía, aun con el hándicap que suponía para las cajistas la ausencia por lesión de jugadoras habituales como Celi o Marixu.

Para Lau Fernández, otro de los baluartes del vestuario deportivista, el encuentro ante Torcal le deja “un sabor amargo” porque en cuestión de dos minutos perdieron un partido que tenían “medio controlado”. “Es verdad que íbamos 1-2 abajo, pero no nos estaban creando muchas ocasiones claras de gol, nos sentíamos fuertes en defensa, y cuando nos asomábamos en ataque creo que estábamos generando peligro e intentábamos aprovechar las que teníamos. Como digo, me sabe mal, porque en dos minutos nos han metido dos goles y con el 1-4 el partido ya se ha roto; y a partir de ahí, con una plantilla corta y los ánimos abajo por las situaciones que se nos están dando en los encuentros anteriores, pues nos vamos jodidas...”.

Esta derrota mantiene a las califales en décima posición, sólo un puesto -y un punto- por encima de la zona de descenso. “Estoy tranquila porque confío muchísimo en mi equipo y en las jugadoras que tenemos. Estoy deseando que llegue la Navidad que recuperemos la totalidad de la plantilla y que podamos sacar partidos que estamos perdiendo claramente por carencia de personal; es que estábamos, hasta esta semana, cuatro jugadoras de pista de la primera plantilla, y en ésta me he incorporado yo recién salida de lesión, así que ahora estamos cinco... y en nuestra categoría no puedes tirar con solamente cinco jugadoras, además de las niñas de quince años que, además, no están acostumbradas a tener ritmo de competición con nosotras; nos pueden echar una manilla pero no están para jugar veinte minutos y eso lo estamos notando”.

La propia '7' cordobesa también fue baja por lesión semanas atrás y aún sigue recuperando el ritmo, pero afirma que ha vuelto “con ganas”. “Me voy mal del partido porque pensaba que podíamos haber rascado un poco más, pero anímicamente yo me encuentro bien, no pienso que esta derrota sea el final de nada, ya que era un encuentro, que además no era de 'nuestra' liga y aún así lo hemos estado disputando, y desde ya hay que pensar en la semana que viene, que es lo que nos toca y ganar a Martos, que está dentro de nuestras posibilidades”.

Y sobre el mencionado encuentro ante el Martos, que se disputará el próximo domingo a partir de las 13:15, Lau considera que “sería importante irse al parón navideño ganando, sobre todo anímicamente”. “Una victoria ahora nos vendría como agua de mayo, y más contra un equipo que ahora mismo podría decirte que compite con nosotras porque estamos en posiciones parejas; puede que nos saquen algún punto, pero estamos en mitad de tabla los dos. Creo que será un partido muy disputado y en el que lo bueno para nosotras es que ellas vienen a Vista Alegre, además de que ojalá podamos recuperar a Marixu, que sería sumar una jugadora más y que nos aporte piernas y con ella podamos sacar los puntos adelante”.