Ricardo Visus: "Estoy muy agradecido con el club por su interés"

Volver a un sitio donde has estado cómodo siempre es buena señal. El deporte muchas veces es caprichoso y te puede apartar de donde uno es feliz o incluso separarte de tu familia merced a una oportunidad que no se puede rechazar en primera instancia. Aun así, los profesionales son los que tienen la última palabra en este tipo de decisiones y, después de esperar hasta última hora en el Betis Deportivo en busca de un puesto en un vestuario que disputará la próxima Primera RFEF, Ricardo Visus ha decidido retornar a Córdoba, siendo presentado en el Estadio El Arcángel con la camiseta blanquiverde. El jugador madrileño llega a la capital andaluza en calidad de cesión y buscando un puesto en el once titular de una entidad califal que tendrá el duro objetivo de ascender por la vía rápida en la cuarta división del fútbol español. Por ello, el central ha explicado que la única meta que tiene el club cordobesista es el de conseguir la promoción a Primera RFEF.

Primeramente, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha relatado detalladamente el perfil de Visus como defensor e incluso como pivote, posición que ya pudo desempeñar a lo largo de la temporada pasada. "Con Pablo Alfaro ya pudo debutar con el primer equipo y ya estuvo en la dinámica de los entrenamientos con Germán. Viene como cedido por el Betis Deportivo, pero teníamos muy claro que el jugador que queríamos incorporar era él. No hicimos otro movimiento porque sabemos que él está al nivel de nuestros centrales en la actualidad a pesar de su juventud. Puede disputar el puesto de titular como otro futbolista. El puesto de sub-23 no indica que sea suplente. Estamos viendo que este año, el nivel de los jóvenes está como el de los más veteranos". Por su parte, Ricardo Visus aterriza en Córdoba motivado e ilusionado por la temporada actual. "Vengo con ganas de demostrar que tengo muchísimas ganas de conseguir el ascenso de categoría", explica.

Asimismo, el futbolista madrileño ha sido la única incorporación que se ha demorado en el tiempo durante el presente mercado de incorporaciones. "Vengo aquí cedido del Betis, pero sí es verdad que cuando estás en un equipo, pues tienes ganas de formar parte de esa plantilla. Después de ver cómo estaba la situación, vi la oferta del Córdoba y ni me lo pensé". "Hubo bastantes problemas con el tema de las inscripciones, pero ya estoy aquí. Estoy muy agradecido con el club por el interés que tiene en mí y tengo ganas de demostrarlo en el campo", añade un Visus que llega con la intención de ganarse un puesto como titular a pesar de toda la competencia que existe en su puesto. "Los centrales que hay tienen más experiencia que yo, pero también puedo aprender de ellos. Con Bernardo ya tuve la oportunidad de estar en dinámica con él. Igual con José Cruz y José Alonso".

Por otro lado, el jugador en propiedad del Real Betis no se ha querido esconder y ha recalcado cuál es la principal meta del Córdoba CF para esta temporada. "El objetivo es el ascenso. Para ello han conformado la plantilla que tenemos y hay que empezar con buen pie en Jerez. Tenemos que formar la piña y si conseguimos formar un equipo sólido, iremos consiguiendo victorias", asevera un defensor que admite la lesión que sufrió la pasada semana en El Arcángel. "En el partido de Extremadura sufrí un doblaje en el tobillo y desde ahí tengo un pequeño esguince, pero nada grave. Empezaré a entrenar esta semana", culmina.