Los municipios de Sierra Morena difunden y ponen en valor el camino Mozárabe

Durante este fin de semana continúan las actividades de dinamización del Camino Mozárabe de Santiago organizado por los municipios de la Sierra Morena Cordobesa. El plan se enmarca dentro del proyecto de cooperación Puesta en valor del camino Mozárabe de Santiago como elemento de valorización del territorio en el que participan 12 GDR de las provincias de Almería Málaga Granada y Córdoba y está financiado por el fondo europeo FEADER y la Consejería de Agricultura. El GDR Sierra Morena Cordobesa es coordinador con la realización de la etapa Vacar –Villaharta.

Estas actividades se iniciaron el sábado pasado donde 30 mujeres del municipio de Hornachuelos han realizado los 12 kilómetros de los que consta la etapa. Durante la realización de la actividad los organizadores contaron con la colaboración de Asociación de amigos del Camino de Santiago de Córdoba que fueron explicando las curiosidades de este tramo.

Esta ruta ha sido la primera de las tres que se van a realizar para dar a conocer el Camino entre las mujeres de Sierra Morena Cordobesa en el seno de este proyecto de cooperación, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villaharta y de la Asociación de amigos del Camino de Santiago de Córdoba. La actividad se complementa con la realización de un pequeño encuentro entre el GDR Sierra Morena Cordobesa, la Asociación de Amigos del Camino de Santiago y las participantes donde se dará una visión general de la situación actual del Camino Mozárabe de Santiago, de todas las actuaciones que se están llevando a cabo para su puesta en valor y de sus usos actuales.

Ambas actuaciones son financiadas a través del fondo Europeo FEADeR y la Consejería de Agricultura a través de la submedida 19.3 del PDR 2014-2020.

Las próximas fechas para estas acciones son el día 15 de octubre y el 12 de noviembre.

Más información en el mail cooperación@sierramorena.org

