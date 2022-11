La Universidad da un baño de ciencia a alumnos de institutos para acercarles el 'gusanillo' de la investigación

¿Sabemos todo del Neolítico? ¿La Historia está tan alejada de la ciencia como se piensa? ¿La comunidad científica puede ayudar a las toneladas de plásticos que acechan a nuestros mares? Estas son algunas de las preguntas que se han planteado durante este lunes a los estudiantes de institutos de Córdoba y provincia que han participado en la undécima edición de Café con Ciencia, coordinada a nivel andaluz por la Fundación Descubre y encuadrada en Córdoba dentro de la programación de la Semana de la Ciencia, que lleva por título Una Tierra Sostenible.

Durante esta semana, la Unidad de Cultura Científica y la Innovación (UCCI) de la Universidad de Córdoba (UCO) ha programado actividades para todos los públicos que pivotará en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las 17 metas marcadas por la ONU en su agenda 2030 y que buscan un futuro que pueda hacer frente a los grandes desafíos globales como la desigualdad, la erradicación de la pobreza o la defensa del medio ambiente. La actividad encargada de dar el pistoletazo de salida ha sido este Café con Ciencia, que ha citado a 144 alumnos y a 11 investigadores en el Salón Juan XXIII del Campus de Rabanales, y que pretende apuntar sobre dos líneas principales.

Según ha explicado la vicerrectora de política científica de la UCO, María José Polo, es necesario que los jóvenes “se familiaricen con los científicos, que aprendan que con nuestro trabajo resolvemos retos sociales y que la ciencia es una de las actividades más fascinantes que haya, además, para el conocimiento”. Como segundo objetivo, la Universidad lleva a cabo esta actividad con alumnos de 4 de ESO ya que son quienes, tras finalizar esta etapa, deberán empezar a decidir por qué rama del conocimiento quieren orientar su futuro.

Los temas que se han abordado durante la jornada han sido muy diversos, orientados a que los jóvenes “los identifiquen con alguna parte de su vida diaria”, como puede ser la importancia del reciclaje, la creación de nuevos sistemas de almacenamiento de energía para sustituir las baterías de los móviles -que tan contaminantes son para el planeta-, los probióticos; los fármacos y los microplásticos como nuevos contaminantes emergentes o las causas del desarrollo adelantado de la pubertad en las chicas, hecho que se está constatando en los últimos años.

Junto a esta actividad, la UCCI ha celebrado durante la tarde de este lunes la Merienda 2030. Un té con Objetivos, un encuentro en el Rectorado de la UCO en el que se han ofrecido siete mesas con distintas temáticas científicas, todas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU para un futuro mejor y más sostenible.

Sobre la presencia de las chicas en la Universidad, Polo -que ha sido la primera española en recibir el premio que otorga la International Association of Hydrological Sciences a personas que han realizado contribuciones fundamentales a la ciencia de la hidrología- reconoce que la institución académica en España y en Europa está acuciando una “crisis” tras la reducción del número de alumnas que estudian carreras de Ciencias. La falta de referentes y de vocación en asignaturas como Matemáticas y Físicas se perfilan como las principales causas de esta situación.

A este respecto, la catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Unidad de Excelencia María de Maeztu ha emplazado a realizar “el esfuerzo” por que en las mesas de debate, entrevistas o coloquios no solo se dé espacio a los científicos, sino también a las científicas “porque haberlas, las hay”.

