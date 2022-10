IU critica la “situación insostenible” de los Servicios Sociales Municipales de la zona Sur de Córdoba

El viceportavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio de la Rosa, ha criticado este martes la “situación insostenible” por la que atraviesan los Servicios Sociales Municipales de la zona Sur de Córdoba, que es, precisamente, donde “se encuentran dos de los cinco barrios más pobres de España, el Sector Sur y el barrio del Guadalquivir”.

A este respecto y en rueda de prensa, De la Rosa ha explicado que “en la situación de crisis actual muchos vecinos de esta zona lo están pasando mal, pues hay familias con todos sus miembros en paro, familias que no pueden pagar la luz, que tienen que elegir entre pagar un alquiler o comer, que están en riesgo de exclusión social, y que necesitan que por parte de las administraciones se les atienda como es debido”.

Pues bien, “ante este panorama de todos conocido, nuestro Ayuntamiento”, gobernado por PP y Cs, “con más asesores que ninguno, con mucho marketing y con mucho dinero en el cajón de la tesorería, tiene a los Servicios Sociales de esta zona en precario”, según ha asegurado De la Rosa.

En este sentido, el viceportavoz municipal de IU ha querido destacar “el tremendo esfuerzo” de los trabajadoras de Servicios Sociales, “que sacan el trabajo adelante, pero que, a pesar de ello, se sienten desbordados ante la gran demanda existente y que no pueden atender”.

De la Rosa ha recordado que, “con anterioridad a la llegada de los fondos Eracis, los Servicios Sociales de la zona contaban con seis trabajadoras a tiempo completo y una a media jornada. Actualmente solo tienen a cuatro a tiempo completo y a una a tiempo parcial, por lo que la situación actual es peor”.

A eso se suma que “antes se contaba con dos ordenanzas, de los que en la actualidad solo hay uno, que tiene que atender el teléfono y a las citas. Esa falta de personal está llevando a que el teléfono no se coja y las citas se estén dando con un tiempo de espera de entre uno y dos meses, y eso no sirve con personas que no tienen para comer, ni para pagar la luz, o que vive situaciones de violencia género”.

Por eso desde IU se ha exigido al gobierno local de PP y Cs, y en especial al alcalde, el popular José María Bellido, “que deje de vender humo y que atienda lo que verdaderamente necesita la ciudadanía, que dote a los Servicios Sociales, en general y, en particular de la zona Sur, de los recursos necesarios para que la gente que lo está pasando mal vea cubiertas sus carencias y garantizados sus derechos”.