IU cree que la sanidad pública está en "peligro" y llama a la manifestación del martes en su defensa

La coordinadora local de IU en Córdoba capital, Irene Ruiz, considera que la sanidad pública en esta ciudad y en el resto de Andalucía está en "peligro", y por eso ha hecho este lunes "un llamamiento" a los cordobeses para que se sumen "a la manifestación que convocamos junto a CCOO Córdoba para mañana martes, a partir de las 11,00 horas, que partirá desde el centro de salud del Sector Sur".

En este sentido y en un comunicado, Ruiz ha explicado que "la situación actual en los centros de salud y hospitales públicos no es casualidad, es fruto de la política de recortes" del Gobierno andaluz de PP y Cs, "que entre otras cosas tomó la decisión, hace unas semanas, de echar a la calle a 8.000 profesionales sanitarios en Andalucía, de los que 1.000 corresponden a la provincia de Córdoba".

A juicio de la dirigente de IU, "que no haya citas en Atención Primaria, que las operaciones se estén retrasando, que se cierren los centros de salud por las tardes, que no haya especialistas o que incluso este fin de semana las Urgencias de Reina Sofía no tuvieran durante horas pruebas PCR, todo es consecuencia de las políticas privatizadoras del Gobierno andaluz" que encabeza el popular Juanma Moreno, "que lo único que busca es convertir un derecho, como es la salud, en un negocio privado".

"Están vendiendo y jugando con nuestra salud y eso no lo podemos permitir, de ahí la importancia de salir mañana a las calles a defender la sanidad pública", según ha exigido Ruiz, quien reclama "se blinde" y "se proteja este derecho que nos hace a todos iguales", y para eso "es necesario que el Gobierno andaluz invierta en ella, con recursos humanos y económicos, sobre todo para que la sanidad pública salga del colapso actual, y para que nuestros vecinos puedan beneficiarse de unos servicios públicos de calidad".