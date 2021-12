El comité de empresa de Aucorsa pide una reunión al presidente “si está interesado en solucionar algo”

El comité de empresa de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) ha pedido una reunión al presidente de la entidad, Miguel Ángel Torrico (PP), "si verdaderamente está interesado en solucionar algo", aunque se temen que "no dará la cara", dado que le han solicitado "por escrito una reunión hasta en dos ocasiones y ha declinado siempre la invitación".

Según ha expuesto el comité en una nota, "la vía de negociación se ha estancado de tal manera que no hay otra solución que la de convocar los paros" para principios de enero, a la vez que han dicho que los empleados son "los más interesados en que todo esto se desatasque y así no molestar a la ciudadanía", a la que han pedido "disculpas de antemano".

Al respecto, han aclarado que los trabajadores de Aucorsa no son los responsables ni tampoco los que tienen que "pagar las consecuencias de la pandemia, para seguir mendigando, al menos, el cómputo anual que ya se negoció en su momento".

Además, han reprochado que "se niega a aplicar el convenio colectivo", precisando que trabajan "hasta 8,45 horas conduciendo sin tener un mínimo de descanso garantizado y en la mayoría de los casos ni tan siquiera se puede comer el trabajador un simple bocadillo".

Entretanto, desde el comité han subrayado que "esto no es una convocatoria política, nada más lejos de la realidad", al tiempo que han remarcado que quieren lo que "corresponde por derecho, ni más ni menos, lo que tienen las demás empresas municipales".

También, han defendido que son "los más interesados en el mantenimiento y estabilidad de la empresa, como no podía ser de otra forma, pero no a cualquier precio", a lo que han agregado que desde que tomó el cargo Torrico "no se ha puesto en circulación ni un sólo autobús, cuando el anterior gobierno municipal renovó gran parte de la flota, adquiriendo 43 buses de gas natural, una gasinera y turismos de gas para realizar los vuelos, en definitiva, una inversión de 15 millones de euros".

Asimismo, han elogiado que "se ampliaron los derechos de los trabajadores; se quitaron de circulación los famosos buses rojos que se habían adquirido años atrás, dejando aquel gobierno fondos incluso para terminar de renovarla por completo, pero al cambiar de dirección, nunca más se supo de esos fondos ni de esos vehículos nuevos", entre otros aspectos que han citado.