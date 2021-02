Zsofia Licskai llega al Dobuss para “ayudar a subir a Liga Femenina 2”

Tiene experiencia en competiciones continentales. Y no sólo de clubes, como sucede con la Euroliga o la Eurocup, sino también de selecciones. Procede Hungría y es pívot, con 27 años y 1,89 metros. Sobre todo, es la jugadora extranjera que tanto deseara su nuevo club desde hace meses. Esa pieza que suponga un salto de calidad para una plantilla ya de por sí con gran potencial. Zsofia Licskai es precisamente quien cumple con el perfil conocido desde el martes, cuando el Dobuss hiciera público su fichaje. Del mismo modo es quien protagoniza la primera presentación como tal, como se entiende sobre todo en fútbol, de la todavía breve historia del club impulsado por el Maristas y el Adeba. Mientras ella se habitúa a la ciudad y el equipo, la entidad trabaja, por cierto, con la idea de acabar los trámites para que la magiar debute el próximo domingo.

La húngara atendió a los gráficos de los distintos medios de la ciudad durante la tarde del martes en Milar Chinales. Estuvo acompañada por Sebastián del Rey, uno de los máximos representantes de la entidad. Tras posar con la camiseta del Dobuss, la pívot dejó clara su ilusión por sumarse al proyecto. “Es una buena oportunidad de ayudar a este club a subir a Liga 2 y a mí misma para mejorar como jugadora”, aseguró para el propio conjunto cordobés. Por otro lado, la magiar resaltó que en su primera sesión de entrenamiento, el pasado lunes, se vio con “muy buenas sensaciones” pese a llevar varios meses de inactividad en este sentido. Más aún quiso destacar que la plantilla, sus integrantes, le recibió “con muchas ganas de ayudar”.

“Para mi posición puedo correr bien, tirar tanto triples como desde cerca del aro y defender como las demás”, prosiguió Zsofia Licskai para apuntar sus cualidades en la cancha. La húngara, que no pudo responder preguntas de los medios por una lógica prevención con motivo de la pandemia de Covid-19, nació el 25 de octubre de 1993 en Kapuvar. La entidad recalcó de ella que a lo largo de su trayectoria ha jugado con la selección nacional de su país en todas las categorías. Queda incluida la absoluta, con la que disputó el Eurobasket de 2017. Por otro lado, sumó experiencia internacional a nivel de clubes en la Euroliga entre 2011 y 2014 y en la Eurocup, entre 2015 y 2018. En su última campaña continental, la 2017-18, promedió 6,5 puntos y 3,2 rebotes.

Además, por si fuera poco, la nueva jugadora del Dobuss tiene en su palmarés hasta tres títulos de Liga en Hungría -correspondientes a 2011, 2013 y 2015- y dos de Copa -conseguidas en 2013 y 2015-. Zsofia Licskai completó su etapa formativa en el MKB Euroleasing Sopron (2006-11) para después formar parte del primer equipo de dicho club, en que militó hasta 2015. Durante este período participó en el Eurobasket en las categorías sub 16, sub 18 y sub 20. Posteriormente defendió los intereses del ZTE Nkk (2015-16), el Pa Pecs (2016-18) y el Sopron Cekk Cegled (2018-20). También tuvo, recordó la entidad cordobesa, un breve ciclo en Canarias en el curso 2018-19. En cuanto al combinado absoluto de su país, es habitual desde 2016.