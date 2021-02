Las cuentas en el subgrupo IV-B para el ascenso

Las últimas cuatro jornadas como si fueran las cuatro últimas vueltas del circuito de Abu Dabi en Fórmula 1. Los bólidos más rápidos copan los primeros puestos pero no se pueden despistar porque todo está muy apretado. "Si parpadeas, te lo pierdes", que diría Antonio Lobato. Hasta seis equipos en el grupo IV-B de Segunda División B tienen opciones reales de meterse entre los tres primeros, más allá de dinámicas o resultados sorprendentes que puedan cambiar o darse en un momento dado. Aunque, a priori, algunos puedan tener un calendario más sencillo que los demás, la lógica del fútbol desaparece en estos casos y quien lleve una serie de resultados paupérrima podrá darle la vuelta a la situación y resucitar.

Córdoba y Linares, duelo de rascacielos en distintos contextos

Con tres partidos en casa por delante, el cuadro blanquiverde tiene ante sí la enésima oportunidad de reengancharse de manera inequívoca a la pugna por meterse entre los tres primeros. Sin embargo, su mal recorrido en los últimos cuatro partidos, donde consiguió dos puntos de doce, más las sensaciones de haber llegado a un límite imaginario, pueden lastrar a los de Alfaro. El Arcángel recibirá a Linares Deportivo, flamante líder que no titubea, y Real Murcia antes de visitar a El Ejido y acoger al Betis Deportivo en el último choque de la primera fase. Una derrota en cualquiera de los cuatro partidos podría dejar en la cuneta al Córdoba, que vería como un recién ascendido no tiene obstáculo a su paso para encabezar la tabla. El Linares Deportivo, en su regreso a la división de bronce, no tiene quién le pare y, a pesar de su reciente derrota en Linarejos ante el Sevilla Atlético (0-3), continúa con su senda victoriosa y acumula 27 puntos, cinco por encima del cuarto clasificado. Un sorprendente pero serio aspirante en la próxima fase visitará la capital califa para poner a prueba la capacidad de resiliencia de la escuadra cordobesista.

Los filiales, al asalto del vagón de categoría preferente

Sevilla Atlético y Betis Deportivo llegan al último tramo de la temporada con serias opciones de meterse en la zona noble y regresar a la categoría de plata, con un camino más arduo conforme van pasando las semanas. Tras el triunfo en el Jesús Navas, los de Paco Gallardo son el equipo más goleador del subgrupo, con 22 goles, y encaran un tramo que, a priori, puede rentarle un gran botín de puntos. Salvo el derbi en la ciudad deportiva hispalense ante el Betis Deportivo, el conjunto sevillista jugará el resto de partidos frente a conjuntos de la zona baja de la clasificación que, dependiendo de su posición exacta, pueden cazar a los que están asentados en la fase de permanencia. El Ejido, Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo serán los otros tres rivales de los rojiblancos para alcanzar a otro filial, el del Betis, con quien está empatado a puntos. Los de Manuel Ruano, que sólo han encajado una derrota y diez goles en todo el curso, sí que se hallan en tercera posición. Tras su ascenso de la pasada campaña ante el Ciudad de Lucena, el equipo bético ha cogido velocidad de crucero, aunque tendrán un calendario complicado: además del derbi de filiales, recibirán a otro segundo plantel, el del Granada, para acabar la primera fase frente al Linares Deportivo y al Córdoba CF.

Realidades paralelas en Murcia

El UCAM Murcia, tras perder su condición de líder ante el Linares, quiere recuperarla, aunque lo tendrá difícil dada la buena dinámica de los jienenses. Aun así, quiere conservar lo que se ha ganado a pulso y tendrá un calendario que podría beneficiarle en cierta manera. Tras jugar contra los dos últimos, Lorca y Yeclano, recibirá en La Condomina al Real Murcia y viajará hasta la ciudad deportiva del Granada para poder asegurar, por ese entonces, su permanencia en la Segunda B Pro y el acceso a cotas mayores. En cuanto a su rival en la ciudad, la escuadra pimentonera es sexta clasificada en el subgrupo IV-B y, a tenor de su puntuación, es el que lo tendrá más complicado para meterse arriba. Con un reciente cambio de entrenador -Adrián Hernández fue sustituido por un ex cordobesista, José Luis Loreto-, están a sólo tres puntos de las posiciones de cabeza y no renunciará a nada en el último tramo de cuatro partidos por disputar. Recibirá al Yeclano, tendrán dos visitas consecutivas a Córdoba y al mencionado UCAM y finalizará su campeonato en su feudo contra El Ejido.