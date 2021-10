El squash cordobés, protagonista en el Andaluz por equipos

El Polideportivo de la Salobreja, en Jaén, se convirtió el pasado fin de semana en epicentro andaluz del squash con la celebración del Campeonato de Andalucía por Equipos, que contó con un formato totalmente novedoso e innovador, y que fue un éxito total, ideado y organizado por el jugador del Club Squash Let Córdoba, Manuel Ramírez. Y es que con dicho sistema se equilibraban al máximo los equipos y todos los jugadores tenían opciones de ganar.

En este sentido, el protagonismo en esta ocasión recayó en varios jugadores de la provincia que, pese a que no son quizá de momento los más reconocidos a nivel autonómico, están demostrando que el talento es amplio en clave califal. De hecho, Gabriel Merchán, el gran exponente cordobés de la disciplina, no pudo acudir por motivos laborales, al tiempo que el propio Manuel Ramírez, aunque él logró la victoria en sus tres encuentros, su equipo no pudo acceder a las semifinales.

Así, dentro de la gran final del torneo, los cordobeses tuvieron un papel estelar. El equipo que integraban, entre otros, Antonio Vera júnior y Luis Marín júnior, se enfrentaron al de Tommy Nevado. El primero, pese a que jugó un encuentro extraordinario, acabó sucumbiendo por 3-0 ante el veterano jiennense Kike García. Fue entonces cuando llegó el duelo que iba a decidir al ganador de la cita, y que enfrentó a Marín y Nevado, ambos jugadores del Club Squash Let Córdoba.

El partido fue un puro espectáculo, con todo el público entregado al buen hacer de los contendientes. Durante más de 40 minutos, los dos cordobeses dieron lo mejor de sí, y finalmente fue Luis el que se impuso a un tremendo Tommy por 3-2. Sin embargo, estos dos juegos de Nevado fueron los que a la postre le dieron a su equipo el título de vencedor.