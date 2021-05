El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 30 de mayo

Quizá no fueran muchos. Pero sí con enorme relevancia en la mayoría. El último fin de semana de mayo supone el cierre de la temporada para una gran parte de los clubes de la provincia, en algunos casos antes de lo esperado. O al menos, de lo deseado. La intensa agenda depara demasiados varapalos, aunque también una alegría tremenda. No es otra que la vivida y aportada por el Patrimonio de la Humanidad, que certifica al fin, en la última jornada del curso, su permanencia en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Con triunfo en un partido vibrante, el conjunto blanquiverde logra encadenar tres campañas en la máxima categoría y su éxito es, sin duda, no sólo lo más destacado en esta ocasión sino de la difícil 2020-21.

La cara opuesta de los caprichos que a veces tiene el deporte la sufrieron otros cuatro equipos de la provincia. Son los que tenían algo en juego. El golpe más duro lo recibió el Adesal, que descendió de Guerreras Iberdrola tras una magnífica remontada y con un balón al palo a dos segundos del final (balonmano). Aunque tampoco dejó de ser cruel la forma en que cayeron el Ciudad de Lucena y el Salerm Puente Genil dentro de las semifinales del play off a Segunda RFEF (fútbol). Y amargo fue también el fin de semana para el Deportivo Córdoba, que tras un curso extraordinario cedió su cuarta derrota en el momento más inoportuno pues le supuso decir adiós a sus opciones de ascenso a Primera (fútbol sala). Al menos, el Vidrioservice Priego confirmó su plaza en el play off por el título de Liga en Superdivisión y en Europa para la 2021-22 (tenis de mesa). Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.