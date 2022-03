El Museo de la Almendra logra adelantarse en los cuartos de final

El Museo de la Almendra Francisco Morales ha tomado ventaja en su serie de cuartos de final del play off por el título de liga de la Superdivisión. El conjunto de la Subbética se ha impuesto por 4-1 (13-8) al Son Cladera, que se presentaba en el Centro de Tecnificación con la vitola de campeón del Subgrupo 2 e invicto como visitante. Sin embargo, se ha topado con un representativo de la Subbética pletórico, algo que aún tiene más valor si se atiende a que no pudo contar con la rusa Kudryashova al no poder volar desde su país a causa del conflicto bélico declarado en Ucrania.

Con todo, la tripleta formada por Galonja, Enríquez y Ana García ha dado una gran medida en la contienda ante las baleares, quienes tendrán que sacar la mejor de sus versiones en la vuelta, fijada para el 20 de marzo, si quieren estar en las semifinales. La primera de las contiendas deparaba un enfrentamiento entre Marija Galonja y Eugenia Sastre. La serbia marcó territorio desde el primer momento y se llevó la contienda por 3-0. El primer paso estaba dado.

Después fue el turno de Yolanda Enríquez. La granadina, fiel a su estilo, se encontró con Olga Vishniakova, quien dominó las dos primeras mangas. En la tercera, Enríquez se la arrebató y también aportó a la cuenta final de la contienda, si bien la rusa terminó por concretar el punto que servía de empate.

El tercer punto desequilibró por completo el encuentro y el mérito recayó en Ana García. La nazarí, en una gran actuación, superó a la rusa Daria Semenova por 3-1. De esta forma, el Museo de la Almendra llegaba al doble con ventaja.

Y eso fue una inyección de moral fundamental para el equipo de Priego de Córdoba. Galonja y García se impusieron a la dupla de rusas, Vishniakova y Semenova, en un choque muy ajustado y saldado por 3-2. La posibilidad de llevarse el primer partido estaba cada vez más cerca. Así, Marija Galonja tenía la primera oportunidad ante Vishniakova, la jugadora más peligrosa del Son Cladera. Hubo alternativas en el marcador, parciales muy ajustados. Pero la serbia de Priego estuvo mejor en la quinta manga y certificó una victoria que deja al Museo de la Almendra Francisco Morales a un paso de las semifinales de la Superdivisión femenina.