Marija Galonja: “Ahora cuando voy a Serbia me siento una extraña, Priego es mi casa”

Priego de Córdoba lleva más de una década siendo la irreductible aldea gala del tenis de mesa español. Un pueblo de poco más de 20.000 habitantes que se ha erigido como el gran referente nacional de dicha disciplina. Nadie ganó tanto como ellos, siendo por palmarés el mejor club de la historia del deporte en la provincia cordobesa. Mérito absoluto encabezado por la familia Machado, principales artífices de todos los éxitos de la entidad. Eso sí, de unos años hasta ahora, el equipo femenino ha decidido por méritos propios alzar la voz, y lo hace a su vez bajo el mandato de Luis Calvo y de la capitanía de una jugadora por cuya sangre no corre dicho ADN, pero que sí pertenece ya a esa familia. Marija Galonja (Čelarevo, Serbia, 1991) aterrizó en Priego de Córdoba en 2011 como un fichaje extranjero del club para darle un salto de calidad, y sin ella misma esperarlo, ya nunca jamás se iría de allí. Serbia de sangre, prieguense de corazón. Ese es el sentir actual de la capitana del Museo de la Almendra Francisco Morales, para quien la localidad cordobesa ya es a día de hoy su principal casa.

Tras más de diez años en el club, Galonja no es una más, sino que es una voz autorizada en el crecimiento del Priego TM. Referente y líder del cuadro femenino que en las últimas temporadas ha dado un paso adelante histórico, con la conquista de la Copa de la Reina en 2023, y este curso están en plena pelea por la liga y se han metido en la final de la Copa de Europa, un hecho sin precedentes en la provincia. Además, española desde 2022, su rango de acción ya es de élite total.

PREGUNTA (P). Estamos a las puertas, apenas dos semanas quedan, para el inicio de la eliminatoria final de la Copa de Europa. ¿Con qué mentalidad se afronta el partido?

RESPUESTA (R). Bueno, todo el equipo tiene muchas ganas de que llegue ese día y yo estoy contenta de que el primer partido lo vamos a jugar en casa, en Priego, con nuestra gente aquí, y vamos con todo. O sea, tenemos ganas y pienso que el partido puede salir bien. La verdad que el otro equipo es bastante fuerte. Conozco a todas y es un equipo de Champions que ha que ha bajado a la ETTU (segundo escalón del tenis de mesa europeo), pero vamos con mentalidad de que podemos ganar, que vamos a luchar y a dar todo.

Cuando llegue el día que se me quiten esos nervios del deporte, lo dejaré

P. No es fácil con el historial que hay, pero seguramente sea el partido más importante en la historia del club.

R. Sí (se ríe nerviosa), es el partido más importante que hemos tenido nunca y seguro que vamos a estar un poco nerviosas y tal, con un poco de presión y de todo, pero pienso que todo eso es normal, pero vamos a luchar y a dar todo para intentar ganar esa final, eso es seguro.

P. Además, ya se ha hablado, que va a ser un hito histórico también para todo el deporte cordobés en general. No sé si habéis notado el impacto a nivel social, de expectación, de que no es una fecha cualquiera.

R. La verdad es que sí, o sea, a veces nos sentíamos siempre como muy apartadas, siempre eran los chicos que estaban ganando todo, y la verdad que esta temporada yo siento que la gente me felicita un montón, me escribe, nos comparte por redes sociales. He tenido muchas llamadas de la radio, o sea, que siento que esta temporada la verdad que la gente está muy atenta de todos nuestros logros y de todo lo que estamos haciendo, así que la verdad muy contenta por esa parte. Antes no sentía ese afecto por parte de todo el mundo.

P. Para ti personalmente, después de una extensa trayectoria ya, de haber visto crecer al equipo femenino en estos años. De estar peleando casi siempre por la permanencia. Cómo lo vives como capitana, líder del equipo.

R. Es duro.

P. ¿Sí?

R. Sí, porque estamos cerca de poder ganar la liga, hemos estado cerca de repetir victoria en la Copa de la Reina. Ahora estamos en la final de la Copa de Europa. O sea, contenta por todo, pero como que creo que me pongo un poco más de presión de lo normal porque quiero que todo salga bien. Estamos tan cerca, no puedo decir otra cosa, solo que estoy muy feliz, pero es verdad que este año estoy un poco, me pongo más presión de lo normal, porque me gustaría que todo saliera bien y que podamos ganar algo de lo que estamos jugando. Me sentí muy mal cuando perdimos la final de la Copa de la Reina, eso para mí fue muy duro. Necesité como dos días para mí, para recuperarme, porque después de la Copa empezó el individual y no estaba yo allí.

La verdad que ahora tenemos la oportunidad de poder ganar una Copa de Europa, y la verdad que me gustaría mucho. Pero claro, a ver qué tal, qué tal sale. Pero eso, creo que solo este año un poco más de presión de lo normal, pero creo que también es bueno. En el deporte, si no tienes presión, tampoco sirve mucho. Yo siempre digo: cuando se me quiten esos nervios, creo que dejaré el deporte, porque pienso que tener nervios y un poco de presión en un deportista es muy importante, si no para qué juegas.

Durante la Guerra de Serbia recuerdo que toda la familia teníamos que vivir en el sótano de casa

P. Para llegar a este momento han pasado muchos años, mucho trabajo y muchos logros, y es por ello que me gustaría que nos fuésemos al origen de todo. Naces, si no me equivoco, en un pequeño pueblo de Serbia llamado Čelarevo.

R. Sí, bueno, nací en el 91 en un pueblo muy pequeñito de Serbia, cerca de Novi Sad. Empecé a jugar al tenis de mesa con 8 años, pero hubo la guerra en Serbia en el 99, entonces ese año no pude seguir practicando y ya con 9 años, al año siguiente, pues empecé ya a practicar un poco más en serio.

Al principio, bueno, no me gustaba tanto (risas), porque lo compaginaba con gimnasia rítmica, y ya como mi padre también jugaba, pues iba a entrenar con él. Mi padre me enseñó a jugar, y ya luego empecé a ganar campeonatos. Iba al Europeo y de más. Entonces hubo un momento en que mi padre y mi entrenadora me dijeron: o tenis de mesa o gimnasia rítmica. Y dije: pues tenis de mesa. Ya empecé a ir con la selección. Mi primer Europeo lo jugué con 12 años. Empecé a ganar muchos torneos internacionales, tengo una medalla europea por equipos, otra europea en dobles mixtos, una medalla mundial por equipos, he sido campeona de Serbia de todas las categorías, desde pequeñita hasta senior, y ya con 19 vine a España.

P. ¿En Serbia siempre viviste en el mismo pueblo?

R. Sí, en Serbia siempre he estado en mi pueblo, porque allí había un equipo de tenis de mesa. Mi padre era el presidente, entonces por mí hacía todo por el club.

P. ¿Cómo se llama este equipo?

R. Tenis de Mesa Čelarevo. A día de hoy sigue existiendo el club.

P. Imagino que tendrás contacto directo con ellos.

R. Sí, sí, por ejemplo, ahora en Semana Santa fui a mi casa y claro, siempre me paso por el club, porque todo el club está lleno de mis fotos y me hace mucha ilusión entrar, porque es ahí donde yo aprendí a jugar.

P. Lo has comentado ya. Naces en 1991 que es el año en el que estalla la Guerra de los Balcanes...

R. Sí...

P. Te pilla toda tu infancia. No sé, desde tu perspectiva, si eras consciente del conflicto, un poco cómo se vivía en el pueblo, que a lo mejor no llegaba tanto como en una gran ciudad.

R. Sí, yo me acuerdo que durante varios meses vivimos en el sótano de casa. Toda la familia vivíamos allí, porque tú por el día escuchabas sirenas y ya te tenías que meter dentro de casa. Ese año no pudimos ir ni al colegio, tampoco a entrenar, y me acuerdo que al año siguiente tuvimos que repetir todo el curso del año anterior.

Con 25 años dejé la selección porque gastaba mi tiempo y mi dinero sin recibir nada

P. Eso con 8 años.

R. Sí, 8 añitos tenía cuando hubo la guerra, y esos son los recuerdos que tengo.

P. Como has dicho, empiezas con esa edad, pero muy pronto se nota que el tenia de mesa se te da bien, ya que creo que con 10 años ganas tu primer campeonato de Serbia. Imagino que sorprende en general que una niña de un pueblo tan pequeño irrumpa de esa manera.

R. Claro, pero es cierto que mi club tenía ya una trayectoria en el tenis de mesa. Había varios jugadores que también tenían nivel y tal, aunque pienso que empecé tarde. Normalmente, en tenis de mesa los jugadores empiezan con 6 o 7 años, y yo empecé con 9. Pero ya ganar un torneo con 10 e ir a un Europeo con 12 años, creo que es un logro muy grande. Recuerdo que mi padre me decía al principio que no estaba seguro de si iba a jugar bien y tal, pero luego sí que se sorprendía y en muy poco tiempo ya tenía ese nivel.

P. ¿Quiénes eran tus referentes en esa época?

R. A mí me gustaba mucho, ahora creo que ya no juega, Vladimir Samsonov, que era un jugador de Bielorrusia, era de los mejores de Europa. Desde pequeñita siempre fue mi ídolo y también me encantaba porque tenemos el cumpleaños el 17 de abril los dos. Entonces, creo que también era por eso que era mi ídolo y siempre le seguía. Él hace poco vivió aquí en España varios años, y no sé si ahora ha vuelto, porque su mujer es serbia, entonces no sé si ahora vive por allí, en Montenegro o Serbia y tal. Pero sí, él era mi ídolo de la infancia, y creo que lo sigue siendo (risas).

P. Con 12 años, como has dicho, ya entras en el radar de la selección. Juegas un Europeo. ¿Eso ya era con la absoluta?

R. Eso era infantil, y claro, luego seguí también jugando como juvenil, sub 21 y ya absoluto también.

P. En 2009 te proclamas subcampeona de Europa en dobles mixtos.

R. Sí, ahí tenía 18 años. Ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, porque fue con un compañero que era de mis mejores amigos del tenis de mesa. Y luego más tarde, cuando empecé la época senior, en la Federación, a cada torneo que vas, tenías que pagar tú todo. Entonces, llegó un momento que con 25 años decidí ya no jugar más para la selección, porque era más gastar mi tiempo y mi dinero y no recibir nada a cambio.

Recuerdo que el campeonato de Serbia era obligatorio jugarlo. Yo iba desde España a Serbia, me pagaba mi billete, quedé campeona del top 12 y luego quedé tercera individual de Serbia, y no me llevaron ni al Europeo ni al Mundial. Eso fue ya como decir: hasta aquí. Yo ya no voy a gastar mi tiempo en esto, no me valoran, y fue cuando decidí solo jugar liga. Entrenar bien, jugar varias ligas. Jugaba aquí en España y empecé a jugar liga en Suiza, en Francia, en Portugal. En definitiva, seguir disfrutando y viviendo del tenis de mesa y ya está.

Yo a Priego llegué por casualidad

P. Aquí a España llegas con 19 años.

R. Eso es, con 19.

P. ¿Antes de venir a España jugabas solo en Serbia o compaginabas otras ligas?

R. No, antes solo jugaba en Serbia. Como iba al instituto, empecé también la universidad, solo jugaba en Serbia.

P. Tu primera salida para jugar en el extranjero fue en Santiago.

R. Recuerdo que mi entrenadora me dijo: Marija, me ha llegado un correo de un equipo de España que están buscando una jugadora, están interesados en ti, porque han visto tu ranking, has jugado un torneo bien, tal. Digo: bueno, a ver, cómo lo hacemos, qué me ofrecen, dónde voy a ir, si voy sola. Me acuerdo que mis padres estaban preocupados. Claro, con 18 o 19 años, te vamos a dejar. Digo: bueno, vamos a intentar un año a ver qué tal. Eso era 2010, me fui a finales de agosto.

Entonces, llegué a Santiago y ese año jugamos División de Honor, y la verdad que tengo buenos recuerdos, lo pasé muy bien ahí. No terminamos mal, ellos me dijeron de seguir allí otro año más, pero llegué de Serbia y me dieron: Marija, al final, al ser de Serbia, tenemos unos problemas en el Ayuntamiento, no sé si vas a poder seguir jugando para nosotros. En ese momento yo ya me quedé sin equipo y en Serbia no podía fichar porque ya se había terminado el periodo de fichajes.

Entonces, tenía un conocido en Madrid y me dijo a ver si me podía echar una mano con algún equipo. Yo le dije: mira, me vale todo. Lo que sea, tengo que jugar. Al principio yo iba a ir a jugar a Málaga, a Cártama. Dije: vale, vamos. Me da igual el dinero, yo lo que quería era jugar.

P. En ese entonces solo jugabas la liga española.

R. Sí, sí, yo vivía en Santiago y solo jugaba en España. Y te digo, todo bien allí, pero al final hubo un problema...

Entonces, justo antes de ir a Málaga, me llama Luis Calvo hablando a mil por hora, muy rápido. No sé si alguna vez has hablado con él. Habla muy rápido. Y claro, en ese momento mi español todavía no era tan bueno. Yo sabía decir: sí, no, vale, sí. Y me hablaba súper rápido. Al final, mira, que el equipo se pasa a Priego, no te vas a Cártama, te vienes aquí a vivir. Yo digo: ¿Priego? Bueno, vale, no sé ni dónde es, pero vale, voy (risas).

Yo a Priego llegué por casualidad. Luis me conocía porque también fue entrenador de la selección española, entonces me había visto en algunos torneos, pero yo nunca había tenido contacto con él.

P. ¿Luis no era el contacto este de Madrid?

R. No, no. Luis fue el que llamó para decirme que el equipo de Cártama se pasaba a Priego.

Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Priego

P. Supongo que compró la plaza o algo. Ese año ya era Superdivisión.

R. Sí, ya era Superdivisión, pero era como que compartían el equipo Priego y Cártama, y en principio se iba a hacer todo en Cártama, pero al final Luis dijo: no, yo el equipo lo quiero en Priego. Me acuerdo que en mi contrato ponía Cártama, y ya luego cuando vine aquí lo cambiaron.

P. El cambio, imagínate. No sé si cuando vienes de Serbia conocías Santiago, pero era una gran ciudad.

R. Claro, una gran ciudad y tenía de todo. Luego cuando me dijeron Málaga, también. Pero claro, cuando tenía que buscar Priego en el mapa decía: ¿dónde está esto? (risas). Es un pueblo más pequeñito y tal.

P. ¿Cómo fue el primer encuentro con el club? En ese entonces ni había empezado la dinastía del equipo masculino.

R. Llegué y la primera noche ya estaba llorando (risas). Creo que llegué y había como una concentración aquí y había mucha gente, yo me sentí: uff, tanta gente, qué pasa. Y ya al día cuando conocí Luis, a Carlos (Machado), a Alejandro (Calvo), ya me dieron tranquilidad. Me explicaron que esa gente había ido allí solo por la concentración, que se iban, que yo iba a tener mi apartamento, que voy a estar yo aquí sola, más tranquila (risas).

Todos se han portado conmigo increíble, tanto la gente del club, como gente de Priego, increíble, solo les puedo dar las gracias por todo lo que han hecho por mí, por todo el cariño que me han dado, porque yo la verdad que me siento como en mi casa. Ahora cuando voy a Serbia yo me siento allí como una extraña, ¿sabes? Aquí siento que es mi casa.

P. Ese año es tu debut en Superdivisión.

R. Sí, era mi debut en Super y la verdad, una liga muy fuerte. Yo era más joven, tenía menos experiencia. Ese año bajamos. Yo, si no recuerdo mal, no jugué tan mal, no tenía tan malos resultados, pero el equipo que teníamos no era muy fuerte.

Entonces, después de bajar, Luis me dijo que querían seguir contando conmigo, que si me importaría seguir jugando en División de Honor e intentar subir al equipo, y yo le dije que encantada, que yo aquí me sentía muy bien. No quería cambiar, y al año siguiente jugamos División de Honor y subimos al equipo y desde entonces hemos estado en Superdivisión, así estoy muy contenta de conseguir subir al equipo.

España es mi liga fija, pero también juego en Portugal y Francia

P. Cumpliste ese objetivo.

R. Eso es.

P. No sé si te acordaras, pero leyendo una entrevista tuya de 2020, donde hablabas de tu llegada a Priego. En ese entonces decías que tu objetivo era centrarte en la Copa de Europa de clubes. 13 años después se te presenta ese gran objetivo. Ya entonces tenías en mente los títulos.

R. Siempre tenemos unos objetivos que nos gustaría cumplir, algunos tardan menos, otros más. Pero sí, porque es una competición para mí muy guay, jugar con equipos de otros países, y yo creo que mucha gente no lo valora tanto en tenis de mesa. Yo siempre estoy intentando explicar que es igual que un Madrid o un Barcelona, que están jugando esta competición. En fútbol es igual, hay una Champions, y luego después de la Champions bajan a Europa League. Es lo mismo. Entonces siempre estoy intentando explicarle a la gente que es el mismo mérito.

Y claro, para mí es increíble poder llegar a donde hemos llegado ahora, porque creo que es de las competiciones más fuertes que hay en tenis de mesa en Europa. Así que sí, uno de mis objetivos era poder ganar o estar ahí cerca de ganar el título.

P. A nivel de infraestructura, ¿qué te encuentras? La liga española era más profesional que la de Serbia o al contrario. Al final, tu en Serbia estabas en la máxima élite y aquí comienzas más desde abajo.

R. En ese sentido un poco lo mismo, pero es verdad que aquí en España hay más dinero. Entonces, en Serbia la liga no era tan fuerte. No había tantos extranjeros, casi todos eran serbios. La liga estaba bien, pero luego sales fuera, y en España, por ejemplo, en los equipos, tienes dos extranjeras y una española. Entonces, la liga es bastante más potente, pero por eso, España pues tiene más dinero, más sponsor, y Serbia eso no lo tiene. Ahora estos años están intentando meter más extranjeras para que la liga sea más fuerte, pero es difícil.

P. Hay un aspecto del tenis de mesa profesional que siempre me llama la atención, que para vosotros será totalmente normal, pero que yo no conozco que pueda ocurrir en otros deportes, y es el hecho de poder jugar en varias ligas simultáneamente.

R. Esto lo han dejado hace unos años. O sea, la ETTU (Unión Europea de Tenis de Mesa) lo dejó hace unos años. También depende de cada federación, por ejemplo, la federación española lo deja, pero luego, en Francia, la máxima categoría no lo permite, Alemania tampoco. La federación de Portugal, Italia u Holanda sí lo dejan. Es una oportunidad que nos dan de poder ganar más dinero. En tenis de mesa, si estás entre los mejores, pues puedes vivir bien y tal, pero si no tienes que buscarte la vida. Entonces, para nosotros los jugadores, es una buena opción para ganar algo extra. Entonces, no tenemos ningún fin de semana libre, porque estás siempre viajando y jugando. Si no tengo liga en España, pues me voy a Portugal, si no tengo en Portugal ni en España, pues me voy a Francia. Yo creo que eso lo han hecho para que los jugadores puedan ganarse un poco más la vida.

Obtener la nacionalidad española ha sido muy importante para el crecimiento del equipo

P. Claro, pero al final habla también de la precariedad del deporte en sí tener que estar en varias ligas. Tú has estado en tres, si no me equivoco.

R. ¡Ahora mismo! (risas)

P. Ahora estás en tres ligas.

R. Sí, bueno España es mi principal. Siempre que tengo en España no me puedo ir a ningún sitio, pero, por ejemplo, la semana que viene me va a tocar ir a Portugal, porque en España no tenemos partido, y me voy a Portugal a jugar tres partidos, que también está muy bien. Pero si tengo en España, no voy a ningún sitio, es como mi club fijo, y ya si me sale un fin de semana libre, pues puedo ir a Portugal o Francia.

P. Pero claro, tienes que tener contrato con otro equipo, que pertenezcas a otra liga...

R. Eso es.

P. Pero imagino que será difícil jugar en otra liga, con jugadoras con las que no estás a diario, supongo que lo hace todo más individual quizá.

R. Pero te puedo decir que tengo suerte porque en Portugal juego con Tatiana (Garnova), que entrena y vive aquí conmigo, entonces en ese aspecto tengo mucha suerte de conocer con quien voy a jugar, porque cuando te llevas bien con tus compañeras haces una piña y todo es más fácil. Cuando vienes y no conoces con quien vas a jugar, solo piensas en tu partido, pero la verdad que tengo suerte. Y luego en Francia también juego con una compañera mía de Serbia, así que yo la verdad este año tengo mucha suerte de tener un equipo en España con el cual me llevo increíble. No les cambiaría por nada. Y luego en Portugal y en Francia también, sí.

P. Ya hemos hablado de tus éxitos en Serbia. Aquí en España tienes que ir haciéndote un nombre, y seguramente 2023 y 2024 están siendo tus mejores años profesionales aquí. Después de una travesía en la que el objetivo del equipo femenino era la permanencia en la Superdivision, yo creo que a partir de la temporada pasada dais un paso adelante muy importante con la conquista de la Copa. Ha sido un poco de reivindicación tuya.

R. Sí, es verdad, estos últimos dos años tanto para el club como para mí han sido increíbles, hemos logrado muchos resultados. Estábamos siempre luchando para no bajar, y ahora en estos últimos dos años estamos luchando para ganar la liga. Es una diferencia muy grande. Yo personalmente también creo que en estos últimos dos años estoy jugando muy bien, me da mucha pena este año el Campeonato de España, porque quería estar en la final, perdí en semis, pero luego terminé increíble el torneo, ganando el dobles, que quedé campeona de España en dobles y en la Copa hemos quedado segundas. O sea que muy contenta.

Siempre me dicen: Marija, ¿pero tú cuando vas a dejar el tenis de mesa? Y yo digo: creo que cuanto mayor soy, mejor estoy jugando, así que creo que no lo voy a dejar (risas).

Tengo la suerte de tener al mejor entrenador y al mejor jugador español de la historia

P. Tú que has vivido en primera persona ese cambio tan importante en el club, ¿qué es lo que ha cambiado?

R. A ver, no quiero darme todo el mérito, pero desde que recibí la nacionalidad española, siempre podíamos fichar dos extranjeras, entonces jugábamos con una española y otra extranjera más. Entonces, siendo yo española y teniendo dos extranjeras más, es muy buen equipo. Por eso creo que estamos entre las mejores. También los fichajes de este año que tenemos, la jugadora china y Tatiana están jugando muy bien, así que no todo el mérito es mío, pero creo que también fue un gran cambio que a mí me dieran la nacionalidad y así podía jugar como española. Yo soy la número tres, y tener un buen número tres en el equipo es muy importante.

P. Eso también quería hablarlo contigo. En 2022 consigues la doble nacionalidad, supongo que, fuera del tenis de mesa, también era un objetivo tuyo.

R. Claro, después de tantos años ya tenía ganas de obtener la nacionalidad y no tener que preocuparme por mi tarjeta de residencia, porque muchas veces tenía miedo, si me la van a renovar, no me la van a renovar, para viajar, siempre que pasaba la frontera, no sé, tenía siempre mucho miedo. Aunque todo estaba en orden, todo estaba bien, pero ahora ya con mi pasaporte español voy tranquila, no me importa ya nada Y sí, ese era también mi objetivo. Tener la nacionalidad española me abre muchas puertas. No solo en el tenis de mesa, porque ahora valgo mucho más como jugadora, pero luego también me abre puertas para cosas que quiera hacer en el futuro.

P. Se conoce de sobra la dinastía del equipo masculino, que siempre es favorito a todo y así lleva más de una década, con el mejor jugador español de la historia, pero ahora sois vosotras las que estáis alzando la voz en la modalidad femenina. Notáis el cariño en el pueblo.

R. Sí, este año yo he sentido mucho cariño de todo el mundo, de todo Priego, por la calle. A veces me dicen: bueno, a ver si ganáis vosotras, que ellos han ganado ya muchas veces, que no pasa nada si pierden alguna. A ver si este año ganáis vosotras. Pero sí, este año he notado mucho más cariño, no solo en Priego, en todas partes, que ya nos aprecian y nos quieren igual que a los chicos.

P. Imagino que el papel de Carlos, de Luis, ha sido fundamental para ti.

R. Claro, tener a Carlos Machado día a día en los entrenamientos, poder entrenar con él, que siempre está dispuesto a ayudar, a dar algún consejo, eso vale oro. La verdad que tengo mucha suerte de tener a Carlos todos los días en los entrenamientos y al mejor entrenador de España, Luis Calvo, que también yo creo que con él he crecido mucho como jugadora, me enseñó mucho.

P. En un pueblo de poco más de 20.000 habitantes. ¿Cuál es el secreto del Priego?

R. Es un deporte muy complicado. Yo creo que es entrenar, entrenar y entrenar, no hay otra. Es un deporte muy difícil y nosotros estamos aquí todos los días, entrenando por la mañana, por la tarde, los fines de semana compitiendo, liga, torneos. Es estar ahí todos los días, siempre al 100%, constancia, más secreto que eso no hay.

P. También la longevidad. Ya has dicho que a ti te lo han dicho, que cuando lo vas a dejar, imagino que a Carlos muchas veces también.

R. Claro, sí, pero Carlos es todavía una máquina, todavía le queda mucho.

P. Ya como última pregunta. ¿Qué le pedirías a Córdoba en general antes de esa eliminatoria frente al Budaorsi?

R. ¿Qué le pediría? Bueno, que nos sigan apoyando como hasta ahora, creo que tenemos ya mucho apoyo por toda provincia de Córdoba, y que si puede venir gente ese día a animarnos y estar aquí con nosotras, se lo agradeceríamos un montón.

Vamos con la mentalidad de que ganar la Copa de Europa