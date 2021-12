El marcador de CORDÓPOLIS: resultados y clasificaciones del 11 y 12 de diciembre

Satisfacción casi plena en un fin de semana productivo en clave blanquiverde. El más destacado, una vez más, fue el Córdoba CF, que superó con nota su prueba ante el Panadería Pulido en El Arcángel, donde sigue con una marcha triunfal prácticamente inmutable. El Córdoba Patrimonio, por su parte, no pudo sumar nada a su casillero en lo cuantitativo, aunque sí ha dado otro paso más en lo cualitativo, pues cedió de manera ajustada en el Palau Blaugrana ante el Barça, el equipo más en forma del fútbol sala europeo, al que tuvo contra las cuerdas en varios momentos. Más negativa fue la jornada para el Córdoba Femenino, así como para el Pozoalbense, ya que ambos tropezaron en el regreso de la Reto Iberdrola. Además, el Córdoba B puso fin a su buena racha, en una Tercera RFEF donde el Puente Genil no pasó del empate y el Ciudad de Lucena se llevó el derbi frente al Pozoblanco. En otro orden de cosas, a excepción del Bujalance, el resto no contaron con buenas noticias.

En efecto, Milar Córdoba, Cajasur Deportivo y Ángel Ximénez cayeron en sus respectivos compromisos. El Cajasur CBM sumó un punto agridulce en Fátima, feudo donde tampoco sacó nada favorable el Deza CBM. Finalmente, el Mezquita Rugby se llevó el derbi frente al Amateur Córdoba en la Segunda Andaluza. Todos los resultados y enlaces a las clasificaciones, en el gráfico.