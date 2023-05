El marcador de CORDÓPOLIS: resultados del 7-8-9 de mayo

Un nuevo fin de semana para el deporte cordobés, aunque, poco a poco, el grado de intensidad va disminuyendo gracias a la finalización de las competiciones regulares. Esta vez y siguiendo la tendencia de las últimas semanas, el Córdoba CF volvió a caer en su tramo liguero, ya que la Real Balompédica Linense doblegó a los blanquiverdes y les dejó prácticamente fuera del play off de ascenso a Segunda División. Por su parte, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo sumar ante el Ribera Navarra y su salvación matemática deberá esperar, al menos, una semana más. Al mismo tiempo, el Peñarroya aguantó ante El Palo en el play off y certificó su presencia la próxima temporada en Liga EBA tras una campaña excelente en la N1. Todos los resultados de las competiciones, en el gráfico.