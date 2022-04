El marcador de CORDÓPOLIS: la agenda deportiva del 30 de abril y 1 de mayo

Otra semana deportiva, aunque cada vez son menos los equipos que cuentan con objetivos en mente. Uno de ellos, no obstante, es el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que viaja este sábado a la cancha del Fútbol Emotion Zaragoza para un encuentro clave en su reto de alcanzar el play off. Por contra, el Córdoba CF pone rumbo a las Islas Canarias para un choque intrascendente a título particular en lo clasificatorio, pero importante para seguir acumulando esos desafíos deportivos secundarios. También sigue en pleno proceso de lograr su objetivo el Cajasur CBM, en su caso, el de permanencia en la División de Honor Plata, mientras que el Deportivo Córdoba busca otra victoria que le permita dar un nuevo paso fundamental hacia la zona noble de la clasificación.

En otro orden de cosas, los dos conjuntos de Priego tratarán de dar un paso adelante en su eliminatoria por el bronce en la Superdivisión, al tiempo que la Reto Iberdrola gozará de un derbi cordobés entre el Pozoalbense y el Córdoba Femenino. Todos los partidos y sus horarios, en el gráfico.