Diplomas olímpicos para Veva Tapia y Jorge Prieto

Punto final a la participación de otros dos cordobeses en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En este caso sin medallas, aunque con la satisfacción de haber cumplido con el trabajo previsto en la mayor cita deportiva para las distintas disciplinas en sus modalidades adaptadas. Y es que no todo el mundo puede tocar el diploma. El gran éxito para la provincia ha llegado de la mano de Alfonso Cabello. El rambleño ha hecho más grande su mito en la cita japonesa y sigue demostrando que está en la élite del ciclismo. De hecho, su sueño apunta a una posible proyección hacia la competición no adaptada. Y es que el cordobés se proclamó campeón en la prueba de kilómetro, consiguiendo además batir tanto el récord mundial como el paralímpico. Por si fuera poco, días después se hizo con la presea de bronce, junto con Ricardo Ten y Pablo Jaramillo, en la prueba de velocidad por equipos. Suyo ha sido el calor del podio, aunque los éxitos, a otras dimensiones, han tenido lugar también para otros representantes provinciales.

Uno de los resultados más satisfactorios ha sido el que se ha llevado la cordobesa Genoveva Tapia con la selección española femenina de baloncesto en silla. La de Cañete de las Torres tiene una historia realmente particular en su objetivo de Tokio, pues formó parte sobre la pista del combinado que logró la clasificación en el último Campeonato de Europa celebrado en la ciudad holandesa de Rotterdam, y que suponía un hito histórico para España, siendo la segunda vez que el combinado femenino iba a participar en unos Juegos Paralímpicos tras los de Barcelona 92. Sin embargo, un cambio en los criterios por parte del Comité Paralímpico Internacional (CPI) en lo que se refiere a la discapacidad le obligó a abandonar la expedición. No obstante, Tapia fue reclutada de nuevo por el seleccionador Abraham Carrión para formar parte del cuerpo técnico, por lo que ha vivido la experiencia olímpica de un modo distinto.

El equipo español no ha podido finalmente luchar por las medallas, aunque tampoco era el objetivo real. Pero sí que sumó un nuevo hito al conseguir su primera victoria histórica en una cita de dicha índole. Fue en la tercera jornada de la fase de grupos ante Argelia, a la que superó por un contundente 8-80. No obstante, previamente había caído frente a Estados Unidos (68-34) y China (29-46), cayendo también posteriormente contra Países Bajos (24-63). Con todo, la selección logró superar el corte como tercera y entró en cuartos de final, donde no pudo hacer nada ante Alemania (57-33) y se vio fuera de la lucha por las medallas. Pero otra recompensa sí que ha tenido lugar. En la lucha por el séptimo y octavo puesto, las de Carrión cedieron con Gran Bretaña por 43-62, finalizando en octava posición y consiguiendo diploma en Tokio.

El sabor más agridulce llegó para Jorge Prieto, segundo entrenador de la selección española de fútbol 5 para invidentes. El preparador, formado en el Apademar y que ha pasado por otros clubes como el Bujalance, Triana, Dos Hermanas o el Nazareno y recientemente ha firmado por el Villalba FS, formó parte de una expedición que partía con objetivos muy ambiciosos, aunque finalmente ha tenido que confirmarse con una sexta posición que le permite, eso sí, alcanzar otro diploma olímpico. En efecto, España llegaba a Tokio como actual campeona de Europa, aunque acusó la falta de gol. En la fase de grupos superó a Tailandia (1-0), empató con Marruecos (1-1) y cayó ante Argentina (0-2), cediendo igualmente contra Japón (1-0) en la lucha por el quinto y sexto lugar.